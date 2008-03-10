بازدید رئیس سازمان تربیت بدنی از مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه شامل استادیوم ‪ ۱۵ ‬ هزار نفری فوتبال، پیست دو میدانی، استخر سرپوشیده و پنج زمین تنیس است که در ‪ ۱۴ ‬ هکتار وسعت در حال ساخت است .

برای اجرای این طرح که جزء طرحهای بزرگ ورزشی آذربایجان غربی است تاکنون افزون بر ‪ ۱۴۰ ‬ میلیارد ریال هزینه شده و در زمان حاضر از ‪ ۵۴ ‬ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است .

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در جریان این بازدید با تاکید بر بهره گیری از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای اتمام این طرح با اشاره به پیشرفت ‪ ۵۴ ‬ درصدی این مجموعه، گفت: در صورت انجام مطالعات کارشناسی و نظارت، این مجموعه باید خیلی زودتر از این به پایان می‌رسید .

محمد علی آبادی افزود: با توجه به تخصیص اعتبارات مورد نیاز، این طرح ورزشی و فرهنگی باید تا پایان سال ‪ ۸۷ ‬ به بهره‌برداری برسد .

استاندار آذربایجان غربی هم در جریان این بازدید گفت: این مجموعه از نظر اعتباری مشکل خاصی نداشته و ما نیز از طولانی شدن کارهای عمرانی آن گلامند هستیم .

رحیم قربانی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل کار پیمانکاران مربوطه باید با دقت و سرعت بیشتری کارهای عمرانی این مجموعه را پیش ببرند.