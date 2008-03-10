بازدید رئیس سازمان تربیت بدنی از مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه شامل استادیوم ۱۵هزار نفری فوتبال، پیست دو میدانی، استخر سرپوشیده و پنج زمین تنیس است که در ۱۴هکتار وسعت در حال ساخت است.
برای اجرای این طرح که جزء طرحهای بزرگ ورزشی آذربایجان غربی است تاکنون افزون بر ۱۴۰میلیارد ریال هزینه شده و در زمان حاضر از ۵۴درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در جریان این بازدید با تاکید بر بهره گیری از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای اتمام این طرح با اشاره به پیشرفت ۵۴درصدی این مجموعه، گفت: در صورت انجام مطالعات کارشناسی و نظارت، این مجموعه باید خیلی زودتر از این به پایان میرسید.
محمد علی آبادی افزود: با توجه به تخصیص اعتبارات مورد نیاز، این طرح ورزشی و فرهنگی باید تا پایان سال ۸۷به بهرهبرداری برسد.
استاندار آذربایجان غربی هم در جریان این بازدید گفت: این مجموعه از نظر اعتباری مشکل خاصی نداشته و ما نیز از طولانی شدن کارهای عمرانی آن گلامند هستیم.
رحیم قربانی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل کار پیمانکاران مربوطه باید با دقت و سرعت بیشتری کارهای عمرانی این مجموعه را پیش ببرند.
نظر شما