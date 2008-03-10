جوایز امپایر به "تاوان" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "تاوان" که بر اساس رمان برنده جایزه بوکر یان مک‌یوان ساخته شده در مراسم روز یکشنبه در خانه گراسونور لندن جوایز بهترین فیلم بریتانیایی، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد.





نایتلی و آووی در صحنه‌ای از فیلم "تاوان"

نایتلی که اخیرا در دریافت جوایز بفتا و اسکار ناکام بود، با رای خوانندگان مجله ماهانه و پرفروش امپایر بالاخره به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شد. جیمز مک‌آووی همبازی او در این فیلم که رقابت بفتا را به دانیل دی ـ لوئیس واگذار کرد، جایزه بهترین بازیگر مرد جوایز امپایر را گرفت که با حضور ستاره‌هایی از جمله مت دیمن و یوان مگرگور برگزار شد.

مارک داینینگ سردبیر امپایر با اشاره به رقابت نزدیک نامزدهای بخش بهترین فیلم بریتانیایی از "کنترل" ساخته آنتون کوربین و "اینجا انگلستان است" شین میدوز به عنوان رقبای قوی "تاوان" نام برد. در حالی که بفتا و اسکار از فیلم زندگینامه ای "زندگی به رنگ صورتی" و "پیرمردها کشوری ندارند" تقدیر کردند، خوانندگان مجله امپایر شامل یک میلیون مخاطب آنلاین بیشتر به فیلم‌های وابسته به جریان روز توجه نشان دادند.

تریلر جاسوسی "اولتیماتوم بورن" با بازی مت دیمن که بیش از 200 میلیون دلار فروش داشت، برنده جایزه بهترین فیلم امپایر شد و دیوید ییتس نیز برای "هری پاتر و محفل ققنوس" جایزه بهترین کارگردان را به خانه برد. فهرست کامل برندگان جوایز امپایر به شرح زیر است:

بهترین فیلم: "اولتیماتوم بورن"

بهترین فیلم بریتانیایی: "تاوان"

بهترین بازیگر مرد: جیمز مک‌آووی، "تاوان"

بهترین بازیگر زن: کایرا نایتلی، "تاوان"

بهترین کارگردان: دیوید ییتس، "هری پاتر و محفل ققنوس"

بهترین بازیگر تازه‌کار: سام رایلی، "کنترل"

جایزه خدمت چشمگیر به سینمای بریتانیا: شین میدوز

نماد امپایر: یوان مگرگور

جایزه منبع الهام امپایر: گی‌یرمو دل تورو

بهترین تریلر: "گانگستر آمریکایی"

بهترین کمدی: "پاسبان عصبی"

بهترین موسیقی: "کنترل"

بهترین فیلم ترسناک: "28 هفته بعد"

بهترین فیلم افسانه علمی / فانتزی: "استارداست"