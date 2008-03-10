تولید خودرو در 11 ماهه امسال به 1.2 میلیون دستگاه نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن ، در این مدت 856هزار و956 دستگاه انواع خودروی سواری شامل پراید نسیم وصبا 152هزار و 944 دستگاه ،پراید مو نتاژ نسیم و صبا (پارس خودرو ) 113هزارو736 دستگاه ،پراید نسیم وصبای گاز سوز 86 هزارو110 دستگاه ،پژو آر دی گاز سوز70 هزارو332 دستگاه ، پژو 206 تعداد69 هزار و816 دستگاه ، سمند 51هزارو 289 دستگاه ،پژو 405 گاز سوز50 هزارو340 دستگاه ، پراید مونتاژ نسیم وصبا گاز سوز ( پارس خودرو ) 50هزار و 53 دستگاه ، پژو پا رس 46هزارو 240 دستگاه ، پژو 405 انژ کتوری 37هزار و 116 دستگاه ، سمند گاز سوز29 هزارو 625دستگاه و پژو آردی انژکتوری 25هزار و88 دستگاه تولید شده است.

همچنین در این مدت پارس خودرو 11هزار و680 دستگاه و ایران خو درو 10هزار و673 دستگاه تندر 90 تولید کرده اند. در گروه وانت با تولید 143هزارو964 دستگاه رشد5 درصدی ، کامیون با تولید 21هزارو96 دستگاه رشد29 درصدی ، در گروه خودرو های دو دیفرانسیل با تولید 7هزارو221 دستگاه رشد96 درصدی ، در گروه خودروی ون با تولید2 هزار و136 دستگاه با رشد477 درصدی ودر گروه مینی بوس با تولید 2هزار و45 دستگاه رشد 42درصدی را نشان می دهند.

همچنین در این مدت تعداد 3هزارو725 دستگاه انواع اتوبوس نیز تولید شده است.