طیبه صفایی کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه باید فرهنگ عدالت محوری در جامعه نهادینه شود، اظهارداشت: این مقوله ابتدا باید به عنوان یک باور در مجریان و مسئولان کشور نهادینه شود و پس از آن برای در پیش گرفتن فرهنگی عدالت محورانه در کشور گام برداشت.

وی افزود: به طور حتم در پیش گرفتن رویکرد عدالت محورانه جزء اصلی ترین برنامه های مجلس هشتم در تمامی زمینه ها خواهد بود، بنابراین انجام کارکارشناسی و تحقیق برای تصویب مصوباتی که هماهنگ با مبانی عدالت در جامعه باشد، باید در دستور کار مجلس آینده و نمایندگانی که به آن راه پیدا می کنند، باشد.

صفایی بر استقلال، کارآمدی و تصویب قوانینی که باعث حرکت بهتر نظام شود ، تاکید کرد و گفت: نمایندگان اعم از زن و مرد با گرایشات مختلف باید تنها به فکر تحقق این امور در مجلس باشند.

وی با بیان اینکه تعداد نمایندگان زن مجلس هنوز به تعداد ایده آلی نرسیده است، تصریح کرد: در هر صورت وقتی یک نماینده وارد مجلس می شود، دیگر متعلق به جنسیت خود نیست، بلکه باید با تعامل و همفکری با سایر نمایندگان به فکر بهبود و کیفی کردن مصوبات به خصوص در جهت خانواده محوری و تحکیم بنیان خانواده باشند، چراکه بسیاری از معضلات کنونی جامعه ناشی از این امر است.