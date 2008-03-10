نگاه ما به جدول نیست / ملوان تیمی قابل احترام است

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت دیدار مقابل ملوان بندرانزلی، با بیان این مطلب افزود: به هرحال بازی با ملوان هم یکی از بازی های حساس لیگ برتر است که ما به 3 امتیاز آن شدیدا نیاز داریم. اهمیت این دیدار از آن جهت است که می توانیم با برتری در آن خود را رده های بالای جدول نزدیک کنیم و حرکت روبه رشدی که تیم در پیش گرفته است را تداوم بخشیم.

وی در ادامه از روند آماده سازی مطلوب تیم فوتبال استقلال درهفته گذشته یاد کرد و گفت: خوشبختانه با نتایج ایده الی که تیم در بازی های گذشته به دست آورده تیم از نقطه نظر روحی و روانی به اوج آمادگی رسیده است. بعد از دو بازی خوبی که مقابل برق شیراز و صباباتری انجام دادیم تیم از هرنظر آماده رویارویی با ملوان است.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران درادامه به نیکی و احترام از تیم فوتبال ملوان بندرانزلی یاد کرد و افزود: ملوان یکی از تیم های خوب لیگ برتر است که در نیم فصل دوم لیگ دچار بدشانسی شده و نتایجی دور از انتظار کسب کرده است. این تیم در بازی های دور رفت مقابل تیم های مدعی نتایج خوبی کسب کرد و نشان داد که حریف دست و پا بسته ای نیست.

استقلال کم کم به صف مدعیان قهرمانی لیگ برتر نزدیک می شود. اینکه تا چه اندازه این مورد در روند نتیجه گیری تیم استقلال نقش داشته است، موردی است که ورمزیار در پاسخ به آن گفت: ما کار خود را کرده و به جدول نگاه نمی کنیم. به جای فکر کردن به رقابت در صدر جدول اول به دنبال کسب امتیازات لازم هستیم.

وی ادامه داد: اولویت اصلی ما رسیدن به قهرمانی در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر است، موردی که آقای کریمی از ابتدای حضور خود در استقلال بدان تاکید کرده اند. در این بین اگر امتیازات لازم را کسب کردیم قطعا نیم نگاهی هم به صدرجدول خواهیم داشت. با این شرایط دسترسی به این جایگاه چندان دور ذهن نیست.

مربی تیم فوتبال استقلال درخصوص احتمال تعویق بازی های لیگ برتر درهفته های پایانی اسفندماه سالجاری گفت: استقلال تنها تیمی است که درماه گذشته هرهفته دو بازی انجام داده است. با این حال از تعدد بازی های لیگ گله مند نیستیم اما از سازمان لیگ می خواهیم هرچه زودتر برنامه نهایی بازی های لیگ را اعلام کنند تا ما بر اساس آن برنامه تمرینات خود را تنظیم کنیم. درحال حاضر هر روز یک شایعه جدید مطرح می شود و ما نمی دانیم براساس کدام از این شایعات تیم را آماده مسابقات کنیم.

دیدار معوقه تیم های فوتبال ملوان و استقلال عصر فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.