اکران خصوصی "سهم گمشده" در شبکه جهانی سحر

به گزارش خبرگزاری مهر، "سهم گمشده" که حدود 90 درصد آن با حضور بازیگران کشور آذربایجان در لوکیشن‌های شهر باکو فیلمبرداری شده، مورد توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفته و شبکه‌های تلویزیونی AZTN و ANS با تولید برنامه‌های متنوع به معرفی این فیلم و پخش مصاحبه‌هایی از کارگردان و بازیگران آن پرداختند.

"سهم گمشده" داستان زن و مردی از کشور آذربایجان را روایت می‌کند که برای نجات فرزند بیمارشان که حتی پزشک‌ها نیز از او قطع امید کرده‌اند، به امامزاده‌ای در ایران متوسل می‌شوند. در این فیلم کامران یونس، خالده قلی‌اوا، گلزار قربان اوا، قربان مسیم اف، اتکم اسکندراف و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

پروژه سینمایی "سهم گمشده" تولید مشترک حوزه هنری و شبکه جهانی سحر است و در دو بخش مسابقه سینمای ایران و نگاه اول بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر شرکت کرد. این فیلم روز چهارشنبه 22 اسفند ساعت 14:30 در سالن اجتماعات شبکه پرس تی وی در سعادت‌آباد، انتهای بلوار فرهنگ، کوچه دوم شرقی، شماره 6، طبقه پنجم به نمایش درمی‌آید.