غنی‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: "ما برای اجرا در جشنواره ادینبورگ اسکاتلند نیز دعوت شده بودیم که به خاطر حضور در جشنواره تئاتر باربیکن که به احتمال زیاد تابستان 87 در شهر لندن برگزار می‌شود، از شرکت در آن جشنواره انصراف دادیم."

وی درباره اجرای نمایش جدید خود در سال 87 یادآور شد: "من دوست دارم سال 87 نمایشی روی صحنه ببرم، ولی به علت کمبود سالن و تقاضای زیاد برای اجرا این امر به راحتی امکانپذیر نیست. ضمن اینکه به من گفته شده اجرای من مساوی است با حذف یک گروه دیگر که به نظر من همه گروهها حق اجرا دارند."

غنی‌زاده درباره انجمن نمایش نیز گفت: "انجمن نمایش یک اسم نیست بلکه اهرمی برای خانواده تئاتر است. اینکه به خاطر حضور عده‌ای در خارج حقوق جمعی را قطع کنیم درست نیست. به نظر من توقع هنرمندان تئاتر پائین آمده و به خاطر حجب و حیا در زمینه مالی مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند. باید اهمیت انجمن نمایش برای هنرمندان تئاتر مشخص و از نظر اهل فن استفاده شود."

نمایش "ددالوس و ایکاروس" با بازی حمیدرضا نعیمی و جواد نمکی بهار 86 در سالن سایه روی صحنه رفت و مورد استقبال عموم نیز قرار گرفت.