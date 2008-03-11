مجلس هشتم باید "انقلاب اقتصادی"برپا کند/ ریالی خرج انتخابات نکرده ام

متن کامل گفتگوی خبرنگار مهر با حسین فدایی را از نظر می گذرانید:

* خبرگزاری مهر: فضای کنونی انتخابات را که تا حدود زیادی می تواند نتیجه انتخابات را هم نشان دهد را چگونه ارزیابی می کنید؟

حسین فدایی: نکته اول این است که زمان انتخاب شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی مناسب نیست، چون ما در روزهای اول تبلیغات با ایام َآخر ماه صفر و عزاداری های مخصوص شیعیان مواجه شدیم و چون تقریبا همه متدینین و مومنین به استقبال 28 صفر می روند و مراسم های مختلفی برگزار می کنند و از سوی دیگر چون اکثر خانواده ها به سراغ مقدمات سال جدید می روند و مشغول رتق و فتق امور می شوند به این خاطر فضای مناسبی وجود ندارد.

محدودیت های قانون جدید تبلیغات باعث شده است تبلیغات فضای عمومی بی رنگ شود و لذا افکار عمومی هنوز با فضای انتخابات درگیر نشده است، امیدواریم در دو سه روز باقی مانده توسط رسانه ها ، علما وروحانیون ، معتمدین مردم حل شود

البته از همان اول که این زمان برای انتخابات در نظر گرفته شد بعضی از دوستان مخالفت خود را بیان کردند،نکته دیگری که در فضای فعلی انتخابات وجود دارد و بر آن تاثیر گذاشته است قانون جدید تبلیغات است که برای جلوگیری از اسراف محدودیتهایی را ایجاد کرده است . البته به نظرم جلوگیری از اسراف می توانست راههای دیگری هم داشته باشد.

این محدودیت ها باعث شده است تبلیغات فضای عمومی بی رنگ شود و لذا افکار عمومی هنوز با فضای انتخابات درگیر نشده است. که این هم تاثیر خاص خود را بر مشارکت مردم می گذارد البته از نظر مشارکت نامزدها ، مشارکت احزاب و گروهها در بحث رقابت ما مشکلی نداریم ولی این عوامل فرعی تاثیر جدی در فضای عمومی انتخابات گذاشته است که امیدواریم در دو سه روز باقی مانده توسط رسانه ها ، علما وروحانیون ، معتمدین مردم حل شود و آنها باتوضیحات چهره به چهره بتوانند این خلا را جبران کند خصوصا از صدا و سیما انتظار می رود نقش موثر ومفید تری را در این زمینه ایفا کند.

* بعضی ها می گویند مجالس ایران مجالس " معتمدان" هستند نه مجلس " نخبگان " . نظر شما در خصوص این ادعا چیست؟

- البته اینها با هم قابل جمع است. مجلس هم به افراد نخبه نیاز دارد و هم نخبه های مورد اعتماد امیدوارم مردم در انتخاباتی که درپیش رو داریم با همین ملاک یعنی انتخاب نخبگان مورد اعتماد به پای صندوق های رای بروند ما در مجلس هفتم بیشتر معتمد داشتیم و بیشتر افراد مقبول در این مجلس حضور داشتند البته این حرفم جسارت به ساحت نمایندگان تلقی نشود ولی حقیقت این است که جامعه ما افراد نخبه و کارشناس زیادی دارد که جایشان در مجلس خالی است وحضور آنها در مجلس می تواند واقع شود.

البته به جز نخبگی ملاک هایی چون بصیرت سیاسی ، هویت اسلامی ، روحیه عدالت خواهی و توجه خاص به محرومین و اقشار ضعیف هم باید جزو ملاک های اصلی باشد. نماینده باید ترفند های استکبار را بفمند نیازهای مردم را بداند و قدرت تشخیص چشم انداز نظام را داشته باشد.

* شما به عنوان یک نماینده مجلس هفتم چه نمره ای به مجلس هفتم می دهید؟

- ما باید در مقایسه نمره بدهیم بدون مقایسه نمی توانیم به مجلسی نمره بدهیم مثلا در رابطه با مقاومت نسبت به استکبار و پافشاری بر حق مسلم هسته ای نمره مجلس هفتم نمره بالایی است مثلا بالای 18 ، شاید در آن مصوبه معروف هسته ای مجلس هفتم فقط 8 نفر بودند که رای ندهند مجلس یکپارچه به آن رای داد. در حوزه هایی که مربوط به لوایح و طرحهای خدمت رسانی به مناطق محروم بود مجلس خوب وارد شد و نمره قابل قبولی دارد.

-نقاط ضعف مجلس هفتم در چه حوره هایی بود؟

-در حوزه هایی که کار کارشناسی بالایی می طلبید مثل حوزه اقتصاد و طرحهای زیربنایی مجلس نسبت به دو موضوع دیگر نمره کمتری می گیرند در حوزه مسائل مربوط به فرهنگ هم مجلس نمره خوبی می گیرد.

* به نظر شما شجاعت ترین نماینده مجلس هفتم چه کسی بود؟

-بعضی ها تصور می کنند هر چه بیشتر انتقاد کنند شجاعت تر هستند این طور نیست شجاعت یعنی اگر انسان طرح و لایحه ای را هم ببیند به ضرر خودش باشد به آن رای دهد یا آن حرف را بزند از این منظر انتخاب افراد شجاع مجلس بسیار دشوار است و اجازه بدهید من اسم نبرم.

* هزینه انتخاباتی شما در دور هفتم و در دور هشتم مجلس شورای اسلامی چقدر بوده است؟

- در دور هفتم من یک ریال هم به طور شخصی هزینه نکرده ام و دردوره هشتم هم یک ریال هزینه انتخاباتی نکرده ام این مردم بزرگوار و خیر هستند که به ما کمک می کنند و هر روز زنگ می زنند ، تماس می گیرند و می گویند ما فلان امکان یا فلان محل یا دفتر را می خواهیم به شما بدهیم بدون اینکه وجهی از ما بگیرند. کاملا داوطلبانه و صلواتی این کارها را انجام می دهند حتی اخیرا یک نفر نمونه کار تبلیغاتی برای من درست کرده بود که فقط آمد این جا و به من نشان داد و رفت خودش آن را چاپ و توزیع کرد.

* هزینه های تبلیغاتی جمعیت ایثارگران چگونه تامین می شود؟

- تقریبا مشابه همین وضعیت است کل کار در اختیار آقای فرزونده است و من عدد دقیقی را ندارم که بتوانم ارائه کنم .

* به نظر شما مجلس هشتم چطور باید باشد؟ اولویت آن چه باید باشد و ما در آغاز سی سالگی انقلاب اسلامی به چه مجلسی نیاز داریم؟

- واقعیت این است که ما به مجلسی کارآمد تر از مجلس هفتم نیاز داریم به خصوص در حوزه بحث های اقتصادی و طرح های زیربنایی که باید یک ساماندهی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود واقعیت این است که وضع فعلی اقتصاد ما به صورت معمولی قابل اصلاح نیست و ربطی هم به هیچ دولتی ندارد و این وضعیتی است که پیش از 50 سال نهادینه شده است ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی داریم که لازمه اش بودن عناصر مومن ، وفادار به خط امام و رهبری و در عین حال کارشناس و کاران و عاقل باشند و شجاعانه تصمیم بگیرند و روحیه شجاعت و ایثار را به طور همزمان دارا باشند.

ما نیاز به یک انقلاب اقتصادی داریم که لازمه اش بودن عناصر مومن ، وفادار به خط امام و رهبری و در عین حال کارشناس و کاران و عاقل باشند و شجاعانه تصمیم بگیرند و روحیه شجاعت و ایثار را به طور همزمان دارا باشند

ما برای اصلاح امور اقتصادی نیازمند بحث های کارشناسی جدی بدور از فضای سیاسی و تنش ها و بگو و مگوهای معمول سیاسی هستیم چرا که همه کارشناسان اقتصادی با گرایش های مختلف اعتقاد دارند که باید وضع موجود اصلاح شود منتهی در راه حل ها و تاکتیک ها اختلاف نظر وجود دارد جالب است همان هایی که به اصلاح اقتصادی اعتقاد دارند وقتی کامی برای اصلاح اقتصادی برداشته می شود به خاطر دلایل سیاسی با آن مخالفت می کنند.

* مثلا؟ کدام جریان ها؟

- همین جریان سیاسی مجلس ششم خودشان برای آزاد سازی اقتصادی تصویب کردند قیمت ها آزاد شوند و یارانه های قطع شود حتی بنزین را می خواستند برای سال 83 و 84 با نرخ هر لیتر 400 تومان عرضه کنند اما مجلس هفتم با آن روند آزاد سازی افراطی موافق نبود. چون سیاستهای قیمتی را به طور صرف مفید نمی دانست و معتقد بود باید با یک رویکرد جامع و برنامه ریزی کلان معضل اقتصاد حل شود. متاسفانه همین جریان در یکی دو سال اخیر با بی انصافی کارهای اخیر را تضعیف کردند.

* در مورد ساز و کار تشکیل و عملکرد جبهه متحد اصولگرایی تحلیل های زیادی وجود دارد شما به عنوان یکی از افراد اصلی و حاضر در این فرایند این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟

- ما درا واخر سال گذشته به این جمع بندی رسیدیم که باید برای انتخابات مجلس هشتم اختلافات سلیقه ای دراردوگاه اصولگرایان را بر طرف کنیم و یک با فضای تفاهمی وارد عرصه انتخابات شویم .با تلاش های صورت گرفته در فروردین ماه سال جاری عده ای از معتمدین اصولگرا که حدودا 15 نفر می شدند جمع شدند و جلساتی را تشکیل دادند که ماحصل این جلسات دو برداشت مشترک شد اول اینکه دشمنان کشور و نظام به دنبال این هستند که انتخابات مجلس فاقد شور و نشاط و حضور گسترده مردم باشند و در عین حال عناصری وارد مجلس شوند که مواضع آنها باعث خوشحالی استکبار شود و برداشت دوم هم این بود که اگر در بین اصولگرایان اختلافی باشد از این اختلافات دیگران سو استفاده می کنند و ممکن است عناصر غیر اصولگرا به مجلس راه پیدا کنند پس به این نتیجه رسیدیم که راهکار اصلی ما تشکیل ساز و کاری برای تفاهم اصولگرایان و وحدت آنها و ارائه فهرستی ائتلافی از همه اصولگرایان باشیم.

بنابراین جبهه متحد اصولگرایان شکل گرفت که از هر سه ضلع اصولگرایی دو نفر در آن حضور داشتند و این گروه به گروه 6+5 معرف شد که البته از این شش نفر 5 نفر مرضی الاطراف بودند. این شورای 11 نفره برای ساماندهی انتخابات مشخص شد و در سراسر کشور هم جبهه متحد اصولگرایان شکل گرفت درتهران داوطلبین 150 نفر بودند که از بین آنها 30 نفر انتخاب شدند و اصل این ساز وکار مورد حمایت عناصر موثری از جامعه روحانیت ، مدرسین ، حضرت آیت الله مهدوی کنی ، آیت الله یزدی ، احمدی نژاد ، قالیباف ، توکلی ، حداد عادل ، لاریجانی ، عسگراولادی شد. البته در این ساز وکار انتقاداتی هم ممکن است وجود داشته باشد اما اصل این ساز وکار مهم است.

* با اجازه شما یک سئوال کلی تر مطرح کنم، شما در سازمان مجاهدین انقلاب اولیه یک نوع کار سیاسی را تعریف کردید که در آن کار حزبی با نظارت مستقیم ولی فقیه و یا با حضور نماینده آن انجام می شد که در آن دوره آیت الله راستی کاشانی نماینده امام در سازمان مجاهدین انقلاب بودند. آیا الان نیز در جمعیت ایثارگران همین مدل حاکم است؟

- ما اساسا هر گونه تصاحب در امور عمومی را بدون حجت صحیح نمی دانیم و دخالت در امور حکومتی و امور عمومی مردم را ازشئونات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و درغیاب ایشان ولی فقیه می دانیم. لذا تصرف درامور سیاسی وتغییر مناسبات سیاسی و ایجاد هرگونه جریان سیاسی که به امور عمومی برمی گردد باید برخورددار از حجت باشد. در سازمان مجاهدین انقلاب همین اعتقاد را داشتیم و از محضر حضرت امام تقاضا کردیم که نماینده ای را مشخص کنند و به همین دلیل بود که در مقدمه بحث های اساس نامه و اصول اعتقادی خود در سازمان مجاهدین انقلاب مطرح کردیم که ما " شورای رهبری" نداریم چون رهبری سازمان را جدای از رهبری جامعه نمی دانستیم .

ما اساسا هر گونه تصاحب در امور عمومی را بدون حجت صحیح نمی دانیم و دخالت در امور حکومتی و امور عمومی مردم را از شئونات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و در غیاب ایشان ولی فقیه می دانیم

لذا شورای مرکزی را به عنوان" مجلس مشورتی " مطرح کرده بودیم اما در مسیر کار سازمان عده ای تلاش کردند اعتقادات خود را به دیگران تحمیل کنند و سازمان را از مسیر رهبری عمومی جامعه خارج کنند. لذا اختلافات این جا شکل گرفت یعنی عده قابل توجه ای از دوستان ما این مسیر را انحرافی دانستند و در مقابل آن ایستادند آن طیف دیگر هم چون جرات نداشتند علنا بگویند ما با خط امام و ولایت فقیه مشکل داریم مرز بندی در سازمان را توجیه اقتصادی کردند و اسم راست و چپ بر آن گذاشتند. در حالی که اصلا مسئله این بود که ما اعتقاد داشتیم باید مسیر سازمان در مسیر رهبری و روحانیت و فقاهت قرار بگیرد اما آنها می خواستند نگاه لیبرالی را در سازمان حاکم کنند. چون آنها در آن مقطع در قدرت بودند و امکانات رسانه ای هم داشتند تا اندازه ای توانستند افکار عمومی را با این تقسیم بندی چپ و راست ، اقتصادی فریب بدهند ولی بعد از 10 تا 15 سال ماهیتشان رو شد و بعد از رحلت امام (ره) کاملا مواضع آنها آشکار شد و در زمان موسوم به اصلاحات نیز ماهیت اصلی این عناصر به طور کامل آشکار و علنی شد.

* نگفتید که در شرایط فعلی فعالیت سیاسی شما چگونه است و آیا از همان مدل پیروی می کند؟

- الان هم بر اساس حجت عمل می کنیم .

*آیا می توان گفت که جمعیت ایثارگران فعلی همان طیف موسوم به راست سازمان مجاهدین انقلاب است؟

- نه. ببینید، جمعیت ایثارگران یعنی استمرار فکر ، روحیه بچه های جبهه و جنگ در حوزه سیاسی. یعنی اگر یک روز بچه بسیجی ها وظیفه خودشان می دیدند که در جبهه نظامی حضور پیدا کنند یک روز در حوزه فرهنگی یک روز در حوزه سازندگی این بار احساس وظیفه کردند که با همان روحیه و برای خدمت رسانی بی منت به مردم و اعتقاد به ولایت مداری و ادعای تکلیف بدون هیچ چشم داشتی به عرصه سیاست بیایند.

* یعنی می توان نتیجه گرفت که شما مثل احزاب کلاسیک اعتقادی به کسب قدرت ندارید؟

- ما در تعارض بین کسب قدرت وقطعا انجام وظیفه و تکلیف دینی را ترجیج می دهیم که این در اساس نامه جمعیت ایثارگران آمده است.

* به نظر شما ترکیب مجلس هشتم چگونه خواهد شد، نتیجه انتخابات را چطور پیش بینی می کنید؟

- فقط همین را می گویم که امیدوارم اصولگرایان رای بیاورند.