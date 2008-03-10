مسابقات قرآن کریم بسیج ویژه خواهران سراسر کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حسن پور موسوی ظهر امروز در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقات در مفاهیم قرائت، حفظ (حفظ کل، 20 جزء، 10 جزء، 5 جزء، 3 جزء) و درک مفاهیم قرآن کریم در (هشت جزء اول قرآن کریم) به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

مسئول دارالقرآن نیروی مقاومت بسیج، استانهای گیلان، مرکزی، قزوین، تهران و آذربایجان شرقی را به عنوان استانهای شرکت کننده در دوره قبل معرفی کرد.

وی تعداد شرکت کنندگان دوره فعلی را 270 نفر از خواهران برگزیده استانها عنوان کرد و افزود: در مراسم اختتامیه این مسابقات تعداد سه نفر از خواهران برگزیده در هر رشته شرکت کننده، به جامعه قرآنی کشور معرفی و هدایای نفیسی به همراه گواهینامه شرکت در مسابقات اعطا می شود.

پورموسوی هدف از برگزاری این مسابقات را نخبه پروری و ایجاد انگیزه و رقابت سالم در آموزشهای تخصصی قرآن کریم عنوان کرد و اظهار داشت: برگزیدگان این مسابقات در سطح بین المللی و مسابقات کشوری که سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می کند حائز رتبه های اول و حتی در سطح کشورهای اسلامی مقامات برتر را کسب می کنند.

پور موسوی حضور اساتید برجسته کشوری بین المللی در بخش داوری این مسابقات را متناسب با سطح بالای آشنایی شرکت کنندگان با معارف قرآنی ارزیابی کرد و افزود: بخش قضاوت این دوره از مسابقات شاهد حضور اساتید برجسته ای چون استادان بابائی، عباسی قطرنی، ایمان صحاف، الوندی، صریحی نژاد، امیر آبادی، آقایی، نجات صحاف، الماسی، عمیدی، ناقد کلام و محمودیان است.