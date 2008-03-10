طرح نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دامپزشکی استان تهران، طرح ویژه کنترل و نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی با به کارگیری اکیپهای دامپزشکی در سطح استان تهران و با هدف نظارت بر مراکز عرضه و برخورد با تخلفات احتمالی به اجرا گذاشته می شود.

دامپزشکی استان از شهروندان درخواست کرده که فقط از فرآورده های خام دامی با مهر دامپزشکی و برچسب معتبر بهداشتی استفاده کنند و موارد تخلف در شهر تهران را به شماره تلفنهای 66917167 و 66917178 اعلام کنند و در شهرستانهای تابعه به شبکه های دامپزشکی اعلام تخلف نمایند.

