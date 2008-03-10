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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۴

طرح نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی اجرا می شود

طرح ویژه کنترل و نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی به منظور حفظ سلامت و رفاه حال شهروندان از 28 اسفند سالجاری تا 14 فروردین ماه سال آینده به مدت 16 روز در استان تهران اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دامپزشکی استان تهران، طرح ویژه کنترل و نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی با به کارگیری اکیپهای دامپزشکی در سطح استان تهران و با هدف نظارت بر مراکز عرضه و برخورد با تخلفات احتمالی به اجرا گذاشته می شود.

دامپزشکی استان از شهروندان درخواست کرده که فقط از فرآورده های خام دامی با مهر دامپزشکی و برچسب معتبر بهداشتی استفاده کنند و موارد تخلف  در شهر تهران را به شماره تلفنهای 66917167 و 66917178 اعلام کنند و در شهرستانهای تابعه به شبکه های دامپزشکی اعلام تخلف نمایند.

کد مطلب 652139

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