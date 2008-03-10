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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

152 فیلم در انجمن سینمای جوان تولید می‌شود

152 فیلم کوتاه از محصولات ستاد مرکزی و دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران با پشت سر گذاشتن مراحل تولید به زودی آماده نمایش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این 152 فیلم در ستاد مرکزی انجمن سینمای جوان و دفاتر ساری، گناباد، شاهرود، تربت حیدریه، قزوین، کرمانشاه، بندرعباس، نیشابور، گرگان، کاشان، آبادان، رشت، برازجان، قم، مشهد، تهران، شهرکرد، کرمان، رودبار، لاهیجان، اهواز، سنندج، ملایر، اردبیل، اصفهان، تالش، خرم‌آباد، بم، زنجان، کرج، یاسوج، رفسنجان و تبریز تولید می‌شود.

روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد 93 فیلم در قالب داستانی، 39 عنوان مستند، 11 عنوان انیمیشن و بقیه مستند و داستانی هستند. مضامین این فیلم‌ها شامل مذهبی، فولکلور ـ آئینی، تاریخی فرهنگی، اجتماعی، طنز، دفاع مقدس، فلسطین، ورزشی، بهزیستی، سوانح و نفت است.

کد مطلب 652146

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