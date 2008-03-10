راه آهن وارد بام ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در شهرکرد، رجبعلی صادقی با اشاره به یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری در اسفند ماه سال 84 مبنی بر احداث راه آهن در این استان اظهار داشت: پس از بررسیهای کارشناسی در کمیسیون های مربوط وزارت راه و ترابری، موافقت با آغاز عملیات اجرایی این مصوبه از نیمه اول سال آینده انجام شد.

وی افزود: راه آهن چهارمحال و بختیاری از حسین آباد شهرستان مبارکه اصفهان تا شهرکرد به طول 120 کیلومتر با اعتبار یکهزار و 200 میلیارد ریال احداث می شود.

صادقی به احداث کارخانه های مهم صنعتی در چهارمحال و بختیاری نظیر سیمان، پتروشیمی، فولاد، ورق خودرو، شیر خشک نوزاد و غیره اشاره و پیش بینی کرد: سالانه شش میلیون تن محصول تولیدی این کارخانه ها و کالاهای دیگر از طریق راه آهن احداثی در چهارمحال و بختیاری جابجا و صادر شود.