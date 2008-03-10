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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

راه آهن وارد بام ایران می شود

راه آهن وارد بام ایران می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اجرایی احداث راه آهن در این استان از نیمه اول سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در شهرکرد، رجبعلی صادقی با اشاره به یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری در اسفند ماه سال 84 مبنی بر احداث راه آهن در این استان اظهار داشت: پس از بررسیهای کارشناسی در کمیسیون های مربوط وزارت راه و ترابری، موافقت با آغاز عملیات اجرایی این مصوبه از نیمه اول سال آینده انجام شد.

وی افزود: راه آهن چهارمحال و بختیاری از حسین آباد شهرستان مبارکه اصفهان تا شهرکرد به طول 120 کیلومتر با اعتبار یکهزار و 200 میلیارد ریال احداث می شود.

صادقی به احداث کارخانه های مهم صنعتی در چهارمحال و بختیاری نظیر سیمان، پتروشیمی، فولاد، ورق خودرو، شیر خشک نوزاد و غیره اشاره و پیش بینی کرد: سالانه شش میلیون تن محصول تولیدی این کارخانه ها و کالاهای دیگر از طریق راه آهن احداثی در چهارمحال و بختیاری جابجا و صادر شود.

کد مطلب 652150

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