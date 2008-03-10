به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با تایید اخراج دیپلمات سوئدی از کشورمان، اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاری سفیر سوئد به وزارت امور خارجه دعوت شد و به او اعلام کردیم که یکی از دیپلمات های کشور سوئد در ایران رفتاری خلاف شئونات دیپلماتیک داشته و لذا درخواست کردیم که این فرد ایران را ترک کند.

وی همچنین در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر توقیف یک لنج ایرانی در یمن، گفت: البته هنوز اخبارموثقی در این خصوص ندیده و منبع موثقی نیز این خبر را تایید نکرده اما پیگیری این موضوع را از سفارت ایران در یمن مطالبه کرده ایم.

حسینی در خصوص رویکرد رسانه های کویتی به موضوع ترور عماد مغنیه و جو سازی هایی مبنی بر روابط این فرمانده لبنانی با جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: سفارت ما به این مسائل اعتراض کرده و شکایتی را هم به مقامات ذیربط آن کشور ارائه کرده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص مسائل ایران و ترکمنستان درباره انتقال گاز آن کشور به ایران، گفت: مذاکرات و رفت و آمدها با این کشور ادامه یافته و گام های مثبتی نیز برداشته شده ضمن آنکه امیدواریم با تصمیمات وزارت نفت در این باره به نتایج مطلوب برسیم.

وی در خصوص سرنوشت چند دیپلمات ایرانی که همچنان در زندان نیروهای آمریکایی در عراق به سر می برند، نیز اظهار داشت: ما مرتبا با طرف های عراقی این موضوع را پیگیری می کنیم و هنوز به واسطه خلف وعده طرف های آمریکایی این عزیزان آزاد نشده اند.

حسینی از برقراری تماس های تلفنی نوبه ای بین این دیپلمات ها و خانواده های آنها در ایران خبر داد و گفت: همچنین هماهنگی هایی با سازمان صلیب سرخ در حال انجام است تا خانواده های این افراد با آنها دیدار کنند و به هر صورت این روند تا آزادی کامل آنها ادامه خواهیم داد.

در ادامه این نشست خبری از سخنگوی وزارت خارجه درباره دیدار محمدرضا خاتمی با سفیرآلمان و ضوابط ملاقات نمایندگان احزاب با سفرای خارجی در ایران، سئوال شد، که وی در پاسخ اظهار داشت: وزارت خارجه از این دیدار اطلاعی نداشته است.

وی ادامه داد: اما آنچه به تماس و ارتباط اتباع ایرانی با نمایندگان کشورهای خارجی در ایران مربوط می شود قاعدتا باید با هماهنگی جهات ذیربط بوده و دستگاه های مرتبط با این موضوع در جریان قرار بگیرند اما تماس و ملاقات در چارچوب قانون هیچ مشکلی ندارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در جریان سفر رئیس جمهور به عراق در خصوص قرارداد الجزایر نیز گفتگو شد، گفت: در جریان این سفر هیچ گفتگویی درباره معاهده الجزایر صورت نگرفت اما پیش از انجام آن و در جریان سفر هیئتی عراقی به تهران مسائل مربوط به کشتیرانی و لایروبی در چارچوب این معاهده مورد گفتگوی دو طرف قرار گرفت.