ابهام در انتقال تست دوپینگ دوچرخه سواران/ انتقال کیت ها با اسکورت پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) که به چابهار- یکی از مناطق برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری تفتان - رفته بودند پس از انجام ماموریت خود مبنی بر نمونه گیری و تست دوپینگ از دوچرخه سواران حاضر در این رقابت ها ، برای بازگشت به تهران و ارائه کیت های آزمایش به مسئولان نادو با مشکل مواجه شده اند و این درحالی است که تمام اعضای فدراسیون و برگزار کنندگان مسابقات به راحتی محل بازی ها را ترک کردند.

دکترمحمد پویا افسر نادوی ایران است که صبح جمعه همراه با دکتر رضا سعیدی دیگر همکار خود به چابهار رفته بودند و به عنوان آخرین فرد موفق شد پس از پایان سومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری تفتان به تهران باز گردد: " طبق اعلام اولیه فدراسیون دوچرخه سواری قرار بود تمام شرکت کنندگان و حاضرین در این مسابقات از طریق پرواز 11 صبح شنبه چابهار را ترک کنیم اما وقتی دست اندرکاران فدراسیون دوچرخه سواری از تهران خبر دادند که بلیط بازگشت از طریق فرودگاه چابهار "اوکی" نشده است ، به ناچار شبانه و به صورت زمینی به سمت زاهدان حرکت کردیم."

جاده چابهار - زاهدان بسیار خطرناک است و باتوجه به حضور مهمانان خارجی و احتمال برخی اتفاقات در این جاده چند اتومبیل پلیس گروه اعزامی به زاهدان شامل افسران نادو، اعضای تیم های شرکت کننده و مسئولان فدراسیون را در تمام طول مسیر که از 11 شب جمعه آغاز و تا 9 صبح شنبه ادامه داشت را همراهی کردند.

محمدپویا ادامه داد: " مشکلات بازگشت به تهران در فرودگاه زاهدان هم ادامه داشت. نام همه افراد در لیست پرواز بود بغیر من و همکارم که مامور نادو بودیم و کیت های نمونه گیری را در اختیار داشتیم. البته مشخصات یکی دو نفر دیگر هم به علت جابجایی هایی که خودشان انجام داده بودند در لیست پرواز ثبت نشده بود که این موضوع مشکلی را برای آنها ایجاد نکرد."

به هر حال و با رایزنی های زیاد، رضا سعیدی ( افسر نادو) روز شنبه با هزینه شخصی تنها بلیط باقی مانده پرواز زاهدان- تهران را گرفت و به پایتخت بازگشت اما محمد پویا دیگر افسر ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در نهایت با پرواز ساعت 45/12 دقیقه یکشنبه زاهدان را ترک کرد تا کیت های نمونه گیری را به نادو تحویل دهد.

این در حالی است که بنا به گفته علی طاهری ( سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دو پینگ ) نمونه های به عمل آمده باید در شرایط استاندارد نگهداری شده و هر چه سریعتر به آزمایشگاههای " اکردیته" ( آزمایشگاههای مجاز) ارسال شود. در غیر این صورت قابلیت آزمایش شدن را از دست می دهند: " کیت های دوپینگ باید در دمای متناسب و متمایل به خنک نگهداری شود، انتقال آنها باید با در نظر گرفتن حساسیت های لازم صورت بگیرد. ضمن اینکه حداکثر یک هفته می توان کیت های نمونه گیری را برای ارسال به آزمایشگاهای اکردیته نگه داشت در غیر این صورت نمی توان آزمایشی روی آنها انجام داد."

هر چند که فرصت انتقال نمونه گیری های تور بین المللی دوچرخه سواری تفتان به آزمایشگاههای اکردیته تمام نشده است اما اگر ثابت شود در وقفه های ایجاد شده و بخصوص در مورد ثبت نشدن مشخصات افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در لیست پرواز تعمدی وجود داشته است قطعا با مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری که مسئولیت تهیه بلیط برای نمایندگان نادو را داشتند بر خورد خواهد شد چرا که این کار باعث اختلال در زنجیره مبارزه با دوپینگ شده است.

طبق تاکید شفاف در آیین نامه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ( وادا) اختلال در ارسال نمونه گیری ها خود نوعی دوپینگ به حساب می آید. بند 2 - 5 آیین نامه وادا در تعریف خود از دوپینگ می گوید : " دست کاری یا تلاشی در جهت دست کاری هر یک از مراحل کنترل دوپینگ."

مسابقات دوچرخه سواری تور بین المللی تفتان روز جمعه هفته گذشته با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.