عرضه گوشت قرمز در بازار شهرداری مشهد آغاز شد

جلال قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این طرح با مشارکت کشتارگاه صنعتی فریمان انجام شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد گفت: عرضه گوشت در غرفه های منتخب سازمان میادین به صورت گرم و بسته بندی است.

قربانی افزود: عرضه گوشت به نرخ مصوب با هدف حمایت از تولید کنندگان و مصرف کننده انجام می شود.

وی اظهار داشت: هم اینک تنوع محصول خوبی در بازارهای این سازمان وجود دارد و شهروندان می توانند مایحتاج خود را با نرخ مناسب و کیفیت مطلوب تامین کنند.

وی تصریح کرد: 11 بازار در مشهد فعالیت کرده که 65 درصد از مایحتاج ضروری شهروندان آن محله را تامین می کنند.

