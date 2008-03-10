نشست کادر فنی پرسپولیس با بازیکنان / اعلام نارضایتی از عملکرد سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، بازی ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس مقابل پاس همدان نارضایتی مدیرعامل و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس را به دنبال داشته است. به همین خاطر پیش از آغاز تمرین امروز مربیان تیم فوتبال پرسپولیس بازیکنان را در دفتر سیار باشگاه واقع در زمین چمن شرکت واحد گردهم آوردند و پیرامون عملکرد تیم در این بازی مواردی را با آنها بازگو کردند.

افشین قطبی و حمید استیلی در نشست با بازیکنان ضمن ابراز نارضایتی از عمکلرد آنها، خواستار جدیت در بازی ها و تمرینات آتی شدند تا تیم از عنوان صدرنشینی خود در جدول رده بندی دفاع کند.

در حالی که قرار بود تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 10:45 آغاز شود، جلسه مربیان با بازیکنان، آغاز تمرین را با 2 ساعت تاخیر مواجه ساخت.