برگزاری جشنواره ملی علمی کاربردی با حضور 33 دستگاه اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حسین زاده صبح امروز در دومین جشنواره ملی علمی کاربردی با بیان این مطلب افزود: جشنواره ملی علمی کاربردی نه فقط برای معرفی برترین ها بلکه برای تجلیل از خدمات بی شائبه تمامی اعضای خانواده بزرگ علمی - کاربردی شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: نظام علمی کاربردی با تمسک به آرمان های اصیل انقلاب، خودباورانه با جهادگران شجاعش که ایثار و از خود گذشتگی را به منصه ظهور و ثبوت رسانده اند، در مقوله اشتغال و خودکفایی کشور عزیزمان نقش ارزنده و شایسته ایفا کرده است.

دبیر اجرایی جشنواره ملی علمی کاربردی ادامه داد: امروز ضمن معرفی و تجلیل از برگزیدگان جشنواره از 14 نفر برنده مسابقه بین المللی عاملین عالم که برای اولین بار و همزمان با هیجدهم مهر ماه سالروز تاسیس دانشگاه برگزار شد تقدیر به عمل خواهد آمد.

دومین جشنواره ملی علمی کاربردی صبح امروز با حضور وزرای علوم و تعاون در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد.