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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

نفرات برتر بازیهای رایانه ای کشور معرفی شدند

نفرات برتر بازیهای رایانه ای کشور معرفی شدند

نخستین دوره بازیهای رایانه ای قهرمانی کشور با شناخت نفرات برتر در محل فرهنگسرای فناوری و اطلاعات به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از رقابتها 15 تیم از استانهای سراسر کشور حضور داشتند که از روز 12 اسفندماه جاری در سه رشته " فیفا " ، " ان بی ای " و " نید فور اسپید" به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در روز پایانی این مسابقات که با حضور عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و لقمان شاورانی رئیس انجمن بازیهای رایانه ای برگزار شد، در رشته فیفا محمود صدرزاده از تهران به عنوان قهرمانی دست یافت و مرتضی منتظر ظهور از اصفهان و داود خویی از مشهد عناوین دورم و سوم را از آن خود کردند.

در رشته " ان بی ای " علیرضا متوسل از شیراز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و فرزان همایی و امیرحسین خلیل زاده به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رشته " نید فور اسپید" جعفر هدایتی از تهران به مقام قهرمانی دست یافت. حمید الله بخشی از تهران دوم شد و پوریا امینیان از اصفهان عنوان سومی را به خود اختصاص داد.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها با حضور عزالدین حیدری برگزار و از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی هدایایی به نفرات برتر اهدا شد.

کد مطلب 652164

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