لایحه موافقتنامه همکاری امنیتی ایران و بوسنی و هرزه‌ گوین تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: رئیس جمهور لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزه گوین که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با عنایت به روابط دوستانه بین دو کشور ایران و بوسنی و هرزه گوین و اهمیت مسائل امنیتی و با اعتقاد به لزوم برقراری همکاری امنیتی متقابل و درک فواید ناشی از آن و با آگاهی از نقش موثر دو کشور در تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای و با عنایت به آسیب پذیری کشور‌ها در خصوص جرایم سازمان یافته فرا ملی و خدشه دار نمودن نظم و امنیت عمومی و جان و رفاه شهروندان به واسطه ارتکاب جرایم یاد شده و به منظور توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت ، برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزه گوین مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.