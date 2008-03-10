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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

موافقت اصولی 10 طرح جهت احداث واحدهای خدمات گردشگری در کلات صادر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کلات از صدور 10 موافقت اصولی جهت احداث واحدهای خدمات گردشگری در این شهرستان خبر داد.

حشمت الله متین فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کلات افزود: در راستای جلب مشارکتهای مردمی جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری این شهرستان تاکنون 10 مورد موافقت اصولی جهت احداث واحدهای خدمات گردشگری صادر شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع 10 موافقت اصولی صادر شده یک مورد مربوط به هتل، دو مورد مربوط به مجموعه تفریحی و پذیرایی، سه مورد واحد مهمانپذیر، یک واحد پذیرایی سنتی و اغذیه فروشی و واحد پذیرایی و یک واحد مجموعه پذیرایی تفریحی بین راهی است.

متین فر در خصوص موقعیت مکانی طرح های مذکور اظهار داشت: به جز سه مورد که مربوط به شهر لائین نو، روستای طاهر آباد و روستای بابا رمضان است، سایر موارد داخل شهرستان کلات واقع شده اند.

کد مطلب 652170

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