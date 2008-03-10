موافقت اصولی 10 طرح جهت احداث واحدهای خدمات گردشگری در کلات صادر شد

حشمت الله متین فر در گفتگو با خبرنگار مهر در کلات افزود: در راستای جلب مشارکتهای مردمی جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری این شهرستان تاکنون 10 مورد موافقت اصولی جهت احداث واحدهای خدمات گردشگری صادر شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع 10 موافقت اصولی صادر شده یک مورد مربوط به هتل، دو مورد مربوط به مجموعه تفریحی و پذیرایی، سه مورد واحد مهمانپذیر، یک واحد پذیرایی سنتی و اغذیه فروشی و واحد پذیرایی و یک واحد مجموعه پذیرایی تفریحی بین راهی است.

متین فر در خصوص موقعیت مکانی طرح های مذکور اظهار داشت: به جز سه مورد که مربوط به شهر لائین نو، روستای طاهر آباد و روستای بابا رمضان است، سایر موارد داخل شهرستان کلات واقع شده اند.