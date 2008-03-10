معرفی رئیس دانشگاه پیام نور تا پایان هفته / هیچ کس در اولویت نیست

محمد مهدی زاهدی در حاشیه دومین جشنواره ملی علمی کاربردی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رئیس دانشگاه پیام نور تا پایان هفته جاری یا ابتدای هفته آینده معرفی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دکتر ابوالحسنی اصلی ترین انتخاب وزارت علوم برای ریاست دانشگاه پیام نور است، ادامه داد: هنوز فرد خاصی برای انتخاب به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مشخص نشده و هیچ فردی در اولویت انتخاب قرار ندارد.

پیش از این قرار بود یکشنبه هفته گذشته رئیس دانشگاه پیام نور از سوی وزارت علوم معرفی شود.