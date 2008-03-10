رئیس سازمان تربیت بدنی از محل احداث دهکده المپیک آذربایجان غربی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در جریان بازدید از این طرح افزود: در زمینه احداث و راه‌اندازی مجموعه ورزشی در شهرها و روستاهای آذربایجان غربی با توجه به حمایت‌های استاندار و مسوولان آذربایجان غربی در خصوص ساخت مجموعه‌های ورزشی در سطح کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

محمد علی آبادی خاطرنشان کرد: در صورت اتمام پروژه‌های ورزشی، سرانه ورزشی استان به یک متر خواهد رسید .

وی تصریح کرد: این سازمان در راستای احداث دهکده المپیک با توجه به بررسی‌های کارشناسی در صورت اختصاص زمین و حمایت‌های مالی استانها با ساخت دهکده المپیک در استانها مخالفتی نخواهد کرد .

وی موقعیت ویژه این استان را از ظرفیت بالای استان در امر توسعه ورزش عنوان کرد وگفت: با توجه به شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی و همچنین همجواری آن با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق از نظر منطقه‌ای از موقعیت بسیار خوبی برای برگزاری رقابتهای بین‌المللی برخوردار است .

علی‌آبادی در مدت اقامت خود در آذربایجان غربی از طرحهای ورزشی شهرستانهای مهاباد و میاندوآب نیز بازدید خواهد کرد.