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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۰

رئیس سازمان تربیت بدنی از محل احداث دهکده المپیک آذربایجان غربی بازدید کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در راس هئیتی از معاونین سازمان تربیت بدنی کشور از محل احداث دهکده المپیک آذربایجان غربی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در جریان بازدید از این طرح افزود: در زمینه احداث و راه‌اندازی مجموعه ورزشی در شهرها و روستاهای آذربایجان غربی با توجه به حمایت‌های استاندار و مسوولان آذربایجان غربی در خصوص ساخت مجموعه‌های ورزشی در سطح کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

محمد علی آبادی خاطرنشان کرد: در صورت اتمام پروژه‌های ورزشی، سرانه ورزشی استان به یک متر خواهد رسید.

وی تصریح کرد: این سازمان در راستای احداث دهکده المپیک با توجه به بررسی‌های کارشناسی در صورت اختصاص زمین و حمایت‌های مالی استانها با ساخت دهکده المپیک در استانها مخالفتی نخواهد کرد.

وی موقعیت ویژه این استان را از ظرفیت بالای استان در امر توسعه ورزش عنوان کرد وگفت: با توجه به شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی و همچنین همجواری آن با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق از نظر منطقه‌ای از موقعیت بسیار خوبی برای برگزاری رقابتهای بین‌المللی برخوردار است.

علی‌آبادی در مدت اقامت خود در آذربایجان غربی از طرحهای ورزشی شهرستانهای مهاباد و میاندوآب نیز بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 652172

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