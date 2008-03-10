چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرد: در پایان مهلت مقرر ارسال مقاله، بیش از 200 مقاله از سوی استادان و پژوهشگران و مدیران اجرائی حوزه مدیریت پسماند به دبیرحانه همایش ارسال شد و کار بررسی این مقالات از سوی هیات داوری همایش آغاز شده است .

اهداف برگزاری این همایش عبارتست از :ارائه آخرین دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه مدیریت پسماند تاکید بر اهمیت ضرورت مدیریت بهینه پسماند در کشور در راستای تحقق مفاد قانون مدیریت پسماند ، تشویق و حمایت از مدیران اجرائی پسماند و سازمانهای موثر و مسئول در پیشبرد قوانین مدیریت پسماند ، ایجاد حساسیت در اذهان عموم مردم ، شهرداریها و مدیریت شهری وسایر دستگاههای اجرائی ، تشویق و حمایت از پژوهشگران و متخصصان محیط زیست به ویژه مدیریت پسماند.

محورهای تهیه مقالات این همایش عبارت بود از : تفکیک از مبدا و مکانیزاسیون سیستم‌های جمع آوری ،بررسی روش‌های پردازش و دفع پسماند و ارائه الگوی مناسب و اقتصادی ، مدیریت پسماندهای ویژه خانگی و نقش آنها در فرایند بازیافت ، فناوری‌های نوین در فرآیند مدیریت پسماند ، قوانین و مقررات بخش مدیریت پسماند،مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فرایند مدیریت پسماند .

شایان ذکر است با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن تصویب آیین نامه اجرایی آن در سال1384 در هیات وزیران، فصل نوینی در موضوع مدیریت جمع آوری ،حمل ،دفن و بازیافت پسماندها در کشور گشوده و وظایف و مسئولیت های متعددی بر عهده دستگاههای مختلف اجرایی و شهرداریهای کشور گذاشته شد که اجرای مطلوب آنها مستلزم اتخاذ رویکرد علمی و استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان در ارتقاء بهینه وضعیت مدیریت پسماندها در کشور است تا شاهد شهرهایی پاک، سالم و مبتنی بر اصول توسعه پایدار باشیم.

به همین منظور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری مشهد و با مشارکت مراکز علمی ،دانشگاهی ،پژوهشی و اجرایی کشور همزمان با بزرگداشت روز جهانی زمین پاک، چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند را طی روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه 87 در مشهد مقدس برگزار می کند .