برترینهای دانشگاه جامع علمی کاربردی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی شایانفر صبح امروز در دومین جشنواره ملی علمی کاربردی افزود : در بخش انتخاب کار آفرین نمونه تعداد 136 نفر در این رقابت ها شرکت کردند که پس از بررسی کارشناسی اولیه و برگزاری جلسات متعدد در جلسه شورای هماهنگی جشنواره با هدف ترویج و توسعه فرهنگ کار آفرینی، خلاقیت و نوآوری در نظام علمی - کاربردی، تعداد 5 نفر به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شده اند که از این میان 2 نفر به عنوان مدرس کار آفرین رتبه اول و سوم در مرحله رشد، 2 نفر به عنوان دانش آموخته کار آفرین رتبه سوم در مرحله رشد و تاسیس و یک نفر تحت عنوان دانشجوی کار آفرین رتبه اول در مرحله رشد، مورد تایید و انتخاب قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: اهم شاخص های انتخاب کار آفرین نمونه در مرحله رشد و تاسیس، نو آوری و خلاقیت، میزان رشد تولید، میزان صادرات تولید، آینده نگری طرح، برنامه ریزی در کسب و کار، میزان رشد منابع انسانی، میزان اشتغال، میزان استفاده از فرصت ها و میزان خطر پذیری بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی ادامه داد: در بخش انتخاب مدرس نمونه، از تعداد 110 نفر مدرس شرکت کننده در جشنواره، با هدف افزایش علاقه و تعهد کاری، سوق دادن مدرسان به پژوهش های علمی - کاربردی، ایجاد رقابت سالم جهت پیشبرد امور تعلیم و تربیت در راستای ارتقای سطح علمی، پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی، در اولین مرحله، کمیسیون های هیئت ممیزه، 25 نفر ، در دومین مرحله، 17 نفر و در سومین مرحله، شورای نهایی انتخاب مدرس نمونه، تعداد 7 نفر را انتخاب کردند.

شایانفر اظهار داشت: بخش انتخاب دانشجوی نمونه، تنها بخشی است که برای پنجمین سال متوالی، با هدف ایجاد روحیه رقابت و رشد کیفی، تشویق و ترغیب دانشجویان به گرایشات علمی و سالم سازی فضای آموزشی، اقدام به انتخاب دانشجویان نمونه می کند.

دبیر جشنواره ملی علمی کاربردی تاکید کرد: جهت شناسایی و انتخاب برترین های این بخش، پس از بررسی اولیه فرم های متقاضیان توسط کارشناسان واحدهای استانی، موسسات و مراکز، تعداد 97 پرونده به دبیرخانه مربوط در ستاد مرکزی، ارسال شده است. از این میان، 14 نفر پس از بررسی در جلسات متعدد گروه های علمی - تخصصی در بخش های صنعت، هنر و خدمات اجتماعی، معرفی و مورد تایید شورای منتخب و در نهایت شورای هماهنگی جشنواره قرار گرفتند .

وی گفت: پرونده این تعداد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارسال گردید و از آن میان 3 نفر توسط وزارت علوم به عنوان دانشجوی نمونه کشوری و 7 نفر نیز به عنوان دانشجوی نمونه علمی - کاربردی در شورای هماهنگی جشنواره ملی انتخاب شده اند که 2 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته و 5 نفر در مقطع کاردانی پودمانی هستند.

شایانفر خاطر نشان کرد: در بخش انتخاب مرکز نمونه، تعداد 121 مرکز آموزشی در این رقابت شرکت کرده اند که از این تعداد 33 مرکز در تهران و قزوین و 88 مرکز در 21 استان دیگر کشور هستند. پس از تشکیل 3 گروه ارزیاب در تهران با برنامه زمانبندی معین به منظور انجام بازدید از 33 مرکز داوطلب در تهران و قزوین و دسته بندی 88 مرکز آموزشی داوطلب واقع در 21 استان دیگر کشور و معرفی آنها به هر یک از استان های مربوط، 96 فرم مطابق با شیوه نامه مصوب، با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، اشاعه فرهنگ ارزیابی، ایجاد جو رقابت سالم، تشویق مراکز به ارتقا و تضمین کیفیت، مورد ارزیابی واقع شد.

معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی ادامه داد: پس از تشکیل جلسات کمیته منتخب هیئت داوران، نتایج به شورای هماهنگی جشنواره اعلام شد که طی آن مراکز دارای امتیاز بالای 90 از مجموع 100 امتیاز، به عنوان مرکز نمونه توسط این شورا مورد تایید و انتخاب قرار گرفتند.