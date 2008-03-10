1500 طرح ورزشی سال آینده در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد علی ابادی ظهر امروز در حاشیه مراسم بازدید از محل احداث دهکده المیپک در ارومیه به خبرنگاران گفت: هم اکنون سه هزار و ‪ 500 طرح ورزشی در کشور در حال احداث است که از این تعداد دو هزار پروژه امسال و بقیه طرحها نیز در سال آینده به بهره برداری می‌رسند.

وی با اشاره به عملکرد عمرانی این سازمان در سالهای اخیر گفت: توسعه ساخت وساز فضاهای ورزشی در کشور به حدی بالااست که میزان ساخت و سازهای در این سازمان طی دو سال گذشته از مجموع طرحهایی که در طول سالهای بعد از انقلاب احداث شده‌اند، بیشتر است.

علی‌آبادی با عنوان اینکه سال آینده اوج بهره برداری از طرحهای عمرانی ورزشی در کشور خواهد بود، گفت: اکثر این طرحها جزء طرحهای بزرگ و ملی هستند که در نقاط مختلف کشور احداث می‌شوند.

رئیس سازمان تربیت بدنی، ایجاد محیطهای ورزشی در حد استاندارهای جهانی از جمله سالن‌های دو میدانی، استخرهای چند منظوره و زمینهای ورزشی مطلوب را از اهم برنامه‌های آینده این سازمان عنوان کرد.

علی‌آبادی به منظور بازدید و بهره‌برداری از چند طرح ورزشی در استان آذربایجان غربی یکشنبه شب وارد ارومیه شده است.