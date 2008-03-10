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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۷

مسابقه اینترنتی آشنایی کودکان با استان لرستان برگزار می‌شود

فلک الافلاک عنوان مسابقه ای اینترنتی است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای آشنایی بچه های ایرانی با جاذبه های تاریخی و گردشگری استان لرستان ترتیب داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون، پایگاه اینترنتی کانون به نشانی www.kanoonparvaresh.com  از 20 اسفند این مسابقه را با طرح 20 سوال چهار گزینه ای در معرض دید کاربران اینترنت قرار داده است تا میزان آشنایی کودکان با این استان زیبا، تاریخی و دیدنی ایران در آستانه نوروز ایرانیان مورد سنجش قرار گیرد.

بچه ها برای شرکت در این مسابقه می توانند با مراجعه به بخش مسابقه پایگاه اینترنتی کانون در مسابقه فلک الافلاک - که با همکاری کانون لرستان و سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و ملی جوانان این  استان برپا شده است - مراجعه کنند و به پرسشها در مدت 30 دقیقه پاسخ دهند.

این پرسشها به صورت عمده موضوع هایی مانند جاذبه های تاریخی و گردشگری، مفاخر علمی و فرهنگی، گویش محلی، جاذبه های طبیعی، سوغاتی ها و پوشش گیاهی و جنگلی استان لرستان را مورد توجه قرار داده است.

مهلت شرکت در مسابقه اینترنتی فلک الافلاک تا روز 25 خرداد سال 1387 روز "گل و گیاه" تعیین شده است و پس از آن به برگزیدگان این رقابت جوایزی اهدا خواهد شد.

در حال حاضر چند مسابقه اینترنتی دیگر هم در بخش مسابقه سایت کانون برای بچه های فارسی زبان فعال است که آخرین آن با عنوان فیروزه اسلام به معرفی شهر تاریخی تبریز اختصاص دارد.

کد مطلب 652177

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