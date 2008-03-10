انتقاد الوطن از مواضع دوگانه تشکیلات خودگردان فلسطین در برابر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه ضمن محکوم کردن اقدام اخیر اسرائیل مبنی بر موافقت با احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری این پرسش را مطرح کرد که سخن گفتن درباره صلح و ازسرگیری مذاکرات فلسطینی-اسرائیلی در سایه تداوم شهرک سازی و توسعه آن چه فایده ای دارد؟

الوطن در ادامه این پرسش را مطرح کرد که سران تشکیلات خودگردان فلسطین چگونه به خود اجازه می دهند در حالی که اسرائیل به توسعه شهرکها مبادرت می ورزد؛ هفته آینده به از سرگیری مذاکرات روی بیاورند؟

این روزنامه قطری همچنین افزود: کابینه ایهود اولمرت از زمان برگزاری کنفرانس آناپولیس تاکنون، توسعه شهرکهای موجود یا مصادره اراضی فلسطینی را متوقف نکرده است و این، تحقیر آشکار روند مذاکرات صلح از سوی اسرائیل به شمار می رود.

در بخش دیگر این سرمقاله آمده است: اگر اسرائیل به سلطه هر چه بیشتر بر اراضی فلسطین در کرانه باختری اهتمام می ورزد؛ مذاکره با آن چه معنایی خواهد داشت؟

الوطن به اقدام صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر محکوم کردن توسعه شهرکها از سوی اسرائیل اشاره و از تناقض در مواضع فلسطین مبنی بر محکوم کردن شهرک سازی و اعلام ازسرگیری مذاکره با اسرائیل از سوی دیگر ابراز تعجب کرد.

این روزنامه قطری در پایان از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تصمیم قاطعی درباره تحریم مذاکره با اسرائیل اتخاذ کند.

به گزارش مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته با احداث 750 واحد مسکونی جدید در یک شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن موافقت کرد.

رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته از تصمیم خود برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در منطقه جبل ابوغنیم خبر داده بود.

طبق طرح نقشه راه و قطعنامه های بین المللی، توسعه شهرکها از سوی رژیم اسرائیل غیر قانونی است.