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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۰

برای نخستن بار در ایران؛

طرح پزشک جاده ایمن در چهار محال و بختیاری اجرا می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های چهار محال و بختیاری گفت: برای نخستین بار در کشور طرح پزشک جاده ایمن در استان چهار محال و بختیاری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، باقر کیانی  پیش از ظهر امروز در کمیته حمل و نقل استان اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش میزان تصادفات جاده ای و افزایش سرعت حضور پزشکان در محل حادثه اجرا خواهد شد.

وی هزینه مورد نیاز برای اجرای طرح یادشده را 540 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: این میزان هزینه از طرف حوزه معاونت عمرانی استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان حمل و نقل و پایانه ها تأمین می شود.

کیانی از اهداء کیف احیاءامداد حاوی 44 قلم کالای پزشکی به پزشکان در این طرح خبر داد و افزود: با اجرای طرح پزشک جاده ایمن سالانه یکهزار و 80 میلیارد ریال صرفه جویی ریالی خواهد شد.

وی به وجود 650 پزشک در چهار محال و بختیاری اشاره و خاطر نشان کرد: طرح یادشده برای 83 درصد این پزشکان معادل 540 نفر اجرا می شود.

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری نیز گفت: اجرای این طرح نقش مؤثری را در کاهش مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای ایفا می کند.

احمد ایرج پور افزود: طرح پزشک جاده ای ایمن می تواند به عنوان یک الگو به سراسر کشور معرفی شود.

وی تأکید کرد: اولویت بندی براساس شاخص های مهم مانند تراکم جمعیت و میزان تردد در جاده های سطح استان برای تقسیم کیف های احیاء امداد به پزشکان ضرورت دارد.

کد مطلب 652179

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