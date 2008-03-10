طرح پزشک جاده ایمن در چهار محال و بختیاری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، باقر کیانی پیش از ظهر امروز در کمیته حمل و نقل استان اظهار داشت: این طرح با هدف کاهش میزان تصادفات جاده ای و افزایش سرعت حضور پزشکان در محل حادثه اجرا خواهد شد.

وی هزینه مورد نیاز برای اجرای طرح یادشده را 540 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: این میزان هزینه از طرف حوزه معاونت عمرانی استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان حمل و نقل و پایانه ها تأمین می شود.

کیانی از اهداء کیف احیاءامداد حاوی 44 قلم کالای پزشکی به پزشکان در این طرح خبر داد و افزود: با اجرای طرح پزشک جاده ایمن سالانه یکهزار و 80 میلیارد ریال صرفه جویی ریالی خواهد شد.

وی به وجود 650 پزشک در چهار محال و بختیاری اشاره و خاطر نشان کرد: طرح یادشده برای 83 درصد این پزشکان معادل 540 نفر اجرا می شود.

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری نیز گفت: اجرای این طرح نقش مؤثری را در کاهش مرگ و میرهای ناشی از حوادث جاده ای ایفا می کند.

احمد ایرج پور افزود: طرح پزشک جاده ای ایمن می تواند به عنوان یک الگو به سراسر کشور معرفی شود.

وی تأکید کرد: اولویت بندی براساس شاخص های مهم مانند تراکم جمعیت و میزان تردد در جاده های سطح استان برای تقسیم کیف های احیاء امداد به پزشکان ضرورت دارد.