سازمان تفصیلی 34 شهرداری تهیه و ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، فهرست شهرداریهائی که سازمان تفصیلی آنها به تازگی تهیه و ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

استان آذربایجان شرقی؛شهرداریهای آذرشهر،اسکو، ایلخچی، بستان آباد، بخشایش، تسوج، خسروشهر، شبستر، شندآباد، گوگان،ملکان، هادی شهر، هریس، هشترود.

استان آذربایجان غربی؛شهرداریهای اشنویه، شاهین د‍ژ، قره ضیاءالدین

استان اصفهان؛شهرداری میمه

استان خوزستان؛ شهرداریهای باغملک، گتوند

استان خراسان رضوی؛ شهرداریهای تایباد، سرخس، گناباد

استان خراسان شمالی؛ شهرداریهای بجنورد، شیروان

استان سیستان و بلوچستان؛ شهرداری چابهار

استان فارس؛ شهرداری داراب

استان قزوین؛ شهرداری الوند

استان کرمان؛ شهرداریهای بهرمان، فاریاب، کهنوج

استان کردستان؛ شهرداریهای بیجار، قروه

استان گیلان؛ شهرداری فومن