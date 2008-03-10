تأثیر انقلاب بر هنر انقلابی در "ققنوس"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره بهمن "ققنوس" با یادداشتی درباره "انقلاب اسلامی بازگشت به خویشتن" آغاز میشود و در ادامه میپردازد به قدیمیترین سند مبارزاتی امام خمینی (ره)، گفتگو با مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و مرور ادبیات کودک و نوجوان انقلاب اسلامی.
گفتگو با علیرضا شجاعنوری درباره حضور بینالمللی سینمای ایران پس از انقلاب، گفتگوی مفصل با آیدین آغداشلو درباره هنر پس از انقلاب، انقلاب از نگاه هالیوود، نگاهی اجمالی بر تأثیر انقلاب در شکلگیری هنر انقلابی ایران و جهان، گزارش تلألو نقرهای انقلاب و گفتگو با رسول اولیازاده درباره عکاسی پس از انقلاب در بخشی دیگر از مطالب این شماره آمده است.
نگاهی به تحولات تئاتر پس از انقلاب اسلامی، بررسی شعر صدای انقلاب، نگاهی به حرکت سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی، سینمای انقلاب از نگاه سینماگران، مأموریت "سیا" برای کودتای سیاه و نمایی از مجموعه تلویزیونی "پدرخوانده" به کارگردانی محمدرضا ورزی به کار این نشریه پایان می دهد.
بیست و پنجمین شماره نشریه انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس "ققنوس" ویژه بهمنماه 86 به صاحب امتیازی انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و مدیر مسئولی محمدرضا شرفالدین در 32 صفحه منتشر شده است.
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