لیست انتخاباتی حزب الله ایران در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی چراغچی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: فهرست انتخاباتی حزب الله در مشهد به دلیل جستجو برای گنجاندن افراد اصلح به این لیست با تاخیر اعلام شده است و لذا سعی شده در حد توان افراد اصلح به امت حزب الله معرفی شوند.

دبیر ائتلاف حزب الله شمال شرق کشور درباره لیست انتخاباتی حزب الله مشهد افزود: حجت الاسلام فاکر، حجت الاسلام عسگری، حجت الاسلام صادقی منش، رحمانی فضلی و دکتر سرافراز یزدی افراد لیست انتخاباتی حزب الله ایران در مشهد هستند.



وی ادامه داد: لیست انتخاباتی حزب الله دارای 90 درصد اشتراک با ائتلاف فراگیر اصولگرایان است به طوری که در این لیست فقط آرین منش از ائتلاف فراگیر حضور ندارد.



چراغچی درباره دیگر استان های شمال شرق کشورگفت: ما همچنین لیست انتخاباتی برای سراسر استانهای خراسان ارائه نموده ایم که در روزنامه حزب الله ایران درج خواهد شد.

وی درباره اقبال مردمی به این لیست گفت: اقبال به لیست حزب الله ایران بستگی به اقبال عمومی مردم دارد و به عبارتی تعیین سرنوشت انتخابات در دست مردم است و ما امیدواریم که پیروز میدان انتخابات نیروهای ولایی و معتقد به اسلام باشند.



