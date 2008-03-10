کارگاه تخصصی عکاسی در حوزه هنری خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی ظهر امروز در مراسم اختتامیه این کارگاه افزود: این کارگاه آموزشی همراه با اردوی عکاسی، نشت پژوهشی، تجزیه و تحلیل آثار هنرمندان با حضور عکاسان و هنرجویان عکاسی این استان برگزار شد.

حسین عباس زاده خاطر نشان کرد: این کارگاه برنامه های هدفمند آموزشی حوزه هنری با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری مرکز در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.

وی موضوعات آموزشی در این کارگاه را پیرامون عکاسی مستند و مردم شناسی در عکاسی، مشکلات عکاسی و فرهنگ عکاسی در خراسان جنوبی عنوان و تصریح کرد: در اردوی عکاسی این کارگاه، هنرجویان با حضور در روستای رزگ و بناهای تاریخی بیرجند به عکاسی پرداخته و در پایان آثار تهیه شده توسط هنرجویان در محل سالن اجتماعات حوزه هنری نقد و بررسی شد.