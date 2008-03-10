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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۰

کارگاه تخصصی عکاسی در حوزه هنری خراسان جنوبی برگزار شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: به همت حوزه هنری خراسان جنوبی کارگاه سه روزه آموزش عکاسی مستند اجتماعی با گرایش انسان شناسی در این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی ظهر امروز در مراسم اختتامیه این کارگاه افزود: این کارگاه آموزشی همراه با اردوی عکاسی، نشت پژوهشی، تجزیه و تحلیل آثار هنرمندان با حضور عکاسان و هنرجویان عکاسی  این استان برگزار شد.

حسین عباس زاده خاطر نشان کرد: این کارگاه برنامه های هدفمند آموزشی حوزه هنری با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری مرکز در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.

وی موضوعات آموزشی در این کارگاه را پیرامون عکاسی مستند و مردم شناسی در عکاسی، مشکلات عکاسی و فرهنگ عکاسی در خراسان جنوبی عنوان و تصریح کرد: در اردوی عکاسی این کارگاه، هنرجویان با حضور در روستای رزگ و بناهای تاریخی بیرجند به عکاسی پرداخته و در پایان آثار تهیه شده توسط هنرجویان در محل سالن اجتماعات حوزه هنری نقد و بررسی شد.

کد مطلب 652185

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