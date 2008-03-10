نقص فنی مربوط به پرتاب "ژول ورن" چندان جدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان پرتاب پیچیده ترین فضاپیمای آژانس فضانوردی اروپا به فضا نقص فنی یک جعبه الکترونیکی فضاپیما موجب از کار افتادن یکی از سیستمهای پیش رانش آن شد. این سیستم پیش رانش مسئول بخشهایی از مانوردهی فضاپیما در فضاست.

آلن تیرکتل مدیر برنامه ایستگاه فضایی بین المللی آژانس فضانوردی اروپا گفت : حقیقتا فکر نمی کنیم مشکل جدی باشد اما با احتیاط آن را بررسی می کنیم.

فضاپیمای ژول ورن

بر اساس گزارش اسپیس فلایت نو، مهندسان اروپایی در مرکز کنترل این ماموریت در تولوز فرانسه هم اکنون در حال تجزیه و تحلیل مشکلی هستند که در یکی از چهار سیستم پیش رانش فضاپیمای ژول ورن روی داده است.

کمی پس از قرار گرفتن ژول ورن در مدار، رایانه های این فضاپیما از وجود تفاوت فشار اندکی میان سوخت هیدرازین فضاپیما و اکسید کننده تترا اکسید نیتروژن آن خبر دادند.

به گزارش مهر، بزرگترین فضاپیمای بی سرنشین تمام خودکار اروپا طبق برنامه زمان بندی شده صبح روز گذشته از پایگاه فضایی "گویانا" در فرانسه با موفقیت پرتاب شد. این فضاپیمای 20 تنی به مدت 4 هفته در مدار خود باقی خواهد ماند.

این فضاپیما با سرعت 27 هزار کیلومتر بر ساعت حرکت می کند و سپس به مدت 6 ماه در مدار خود که نزدیک مدار ایستگاه فضایی بین امللی است، باقی می ماند. در این فاصله زمانی، فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی در حدود 8 تن موادی را که این فضاپیما با خود حمل کرده است به ایستگاه منتقل می کنند. این مواد شامل اکسیژن، آب، غذا، تجهیزات علمی و سوخت است.