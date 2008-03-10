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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۲

یک میلیون عدد انواع ترقه در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه گفت: یک میلیون عدد انواع ترقه و ‪ 23کیلوگرم اکلیل ترنج در کرمانشاه کشف شده است.

احمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهردرکرمانشاه اظهار داشت: از دو ماه پیش بنا به درخواست مردم اقداماتی برای پیشگیری از خسارات و نیز اتفاقات سالهای گذشته ناشی از جشن چهارشنبه آخر سال شروع شده است.

 

وی افزود: اکثر مواد محترقه خارجی موجود در بازار غیر استاندارد و خطرآفرین است و در ساخت مواد منفجره نوعی ترکیب مواد شیمیایی بکار رفته که با کوچکترین ضربه‌ای منفجر می‌شود.

 

امیر گراوند ادامه داد: طی دو ماه گذشته مغازه‌داران و کسانی که در سالهای قبل اقدام به فروش مواد منفجره و آتش بازی کرده‌اند احضار و از آنها تعهد کتبی گرفته شد و چند مغازه را که به تعهد خود عمل نکردند با هماهنگی مراجع قضایی پلمپ شد.

 

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با شادی مردم مخالفتی ندارد ولی این شادی تا زمانی که ضرری به کسی نرساند مجاز است.

کد مطلب 652189

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