یک میلیون عدد انواع ترقه در کرمانشاه کشف شد

احمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهردرکرمانشاه اظهار داشت: از دو ماه پیش بنا به درخواست مردم اقداماتی برای پیشگیری از خسارات و نیز اتفاقات سالهای گذشته ناشی از جشن چهارشنبه آخر سال شروع شده است.

وی افزود: اکثر مواد محترقه خارجی موجود در بازار غیر استاندارد و خطرآفرین است و در ساخت مواد منفجره نوعی ترکیب مواد شیمیایی بکار رفته که با کوچکترین ضربه‌ای منفجر می‌شود.

امیر گراوند ادامه داد: طی دو ماه گذشته مغازه‌داران و کسانی که در سالهای قبل اقدام به فروش مواد منفجره و آتش بازی کرده‌اند احضار و از آنها تعهد کتبی گرفته شد و چند مغازه را که به تعهد خود عمل نکردند با هماهنگی مراجع قضایی پلمپ شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با شادی مردم مخالفتی ندارد ولی این شادی تا زمانی که ضرری به کسی نرساند مجاز است.