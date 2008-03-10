سیاستهای فعلی روسیه تغییر نمی کند/ قدرت مانوردهی پوتین افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز یکشنبه 12 اسفند(دوم مارس) برگزار و "دیمتری مدودوف" نامزد مورد حمایت ولادیمیر پوتین از حزب روسیه واحد توانست با کسب بیش از 70 درصد آرا، به کاخ کرملین راه یابد.



خبرگزاری مهر با هدف بررسی پیامدهای انتخابات اخیر روسیه و تاثیرات آن در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای میزگردی با حضور "رجب صفراف" مدیرمرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه ومشاوررئیس دوما، "حسن بهشتی پور" تحلیلگر مسائل بین المللی ،"داوود کیانی" پژوهشگر مسائل اروپا، و "محسن فغانی" از کارشناسان مسائل روسیه برگزار کرد.



صفراف در آغاز سخن خود، مدودوف را وارث محبوبیت پوتین توصیف کرد و از ادامه رشد اقتصادی وارتقاء جایگاه روسیه درآینده خبرداد.

این تحلیلگرروسی، رای روسیه به سومین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت را ناشی از نفوذ کارشناسان غربی درمراکز تصمیم گیری این کشورارزیابی کرد وآن را اشتباهی استراتژیک با پیامدهای ناگواربرای این کشور ارزیابی نمود.

حسن بهشتی پورکارشناس مسائل روسیه هم دلیل پیروزی مدودوف را قدرتمندی و کارنامه مدیریتی درخشان وی درکنار معرفی شدن وی از سوی پوتین عنوان کرد.

وی از احتمال تغییر سیاست خارجی روسیه دربرابر مسائل مختلف جهانی خبرداد و دلیل رای این کشوربه سومین دور تحریمها را ناشی از نگاه غلط سیاستمداران روس به ایران مبنی بر نیازمند بودن ایران به این کشورعنوان کرد وافزود: روس ها با این تصور که ایران برای همیشه به آنها نیازمند است و هرطور که بخواهند با ایران می توانند رفتار کنند؛ چنین تصمیم اشتباهی را اتخاذ کردند.به گفته بهشتی پور، روسیه هرگز در پی تقابل با غرب نیست، بلکه به دنبال تعامل و حفظ منافع خود است.

محسن فغانی کارشناس دیگر مسائل روسیه که در این نشست حضور داشت، با اشاره به رشد اقتصادی خوب روسیه انتخاب مدودوف را مدیون پوتین ارزیابی کرد.

وی با اشاره به رای مثبت روسیه به قطعنامه اخیر در شورای امنیت بر ضد ایران خاطرنشان کرد : در ارتباط با مسئله هسته ای ایران، روسیه در دام غرب افتاده است. وی درعین حال خاطرنشان کرد که سیاست توسعه روابط با ایران درزمان مدودوف ادامه خواهد یافت.

داوود کیانی کارشناس موسسه مطالعات روسیه، آسیای میانه وقفقاز(ایراس) هم مدودوف را به سبب آنکه شخصیتی ناشناخته برای غرب دارد وهمچنین به علت وفاداری و انعطاف درمقابل پوتین، مناسبترین گزینه برای جانشینی وی ارزیابی کرد، اما بر این نکته که پوتین بازیگر اصلی میدان سیاست درروسیه است، تاکید کرد.



مشروح میزگرد بررسی انتخابات روسیه و پیامدهای آن به زودی در مهر منتشر می شود.