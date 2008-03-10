یاد شهدا تا ابدیت در تاریخ ماندگار است/ وحدانیت محور پیوند عمیق ادیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف ، شهردار تهران در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای اقلیت مذهبی گفت : دراین ماه عزیز در این محفل جمع شده ایم که گرامی بداریم یاد عزیزانی راکه به خاطر خدا و به خاطر از دفاع کشورشان جان خود را خالصانه به معبود خویش هدیه کردند وبدانیم آن ها چون خالصانه در این راه گام برداشتند هرگز حوادث تاریخ و طول زمان نام ، یاد و اثر آن ها را از بین نخواهد برد و آن ها تا ابدیت در تاریخ ماندگار هستند .

شهردار تهران ادامه داد: استقلال و عزت ما و آن که ما توفیق پیدا کردیم از ظلمات به سوی نور حرکت کنیم به برکت خون شهدا و کلمه توحید و توحید کلمه بوده است ، آنان که تلاش می کردند با هر دین و مذهبی از وطن خویش دفاع کنند.

وی تاکید کرد : کشور ما در طول تاریخ وحدانیت داشته است و امروز همین خداجویی و حق دوستی باعث پیوند عمیق ادیان الهی در کشور ما شده است .

قالیباف با بیان اینکه باید قدر شناس این وطن دوستی بود ، گفت : اوج این وطن دوستی را در دفاع مقدس شاهدش بودیم که هر قوم و مذهبی تمام تلاششان را برای دفاع از وطن می کردند و ما از نزدیک شاهد زحمات این عزیزان بودیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم به عنوان یک خدمتگزار در بخش مدیریت شهری بتوانم حق وحقوق تمامی شما را در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی و هر آنچه وظیفه ماست راتحقق بخشم و همانطور که رزمندگان در راه آرمان های نظام جان خود را ایثار کردند ما نیز در این راه گام برداریم .



رییس شورا اسلامی شهر تهران نیزدر این مراسم ضمن یاد آوری مشکلات و کمبود های زمان جنگ گفت : وحدانیت ما سبب شد تمام فشار ها و مشکلات را تحمل کنیم و نام ایران مستقل را زنده نگاه داریم.

وی با اشاره به توان بالای نظامی کشور در زمان حال گفت : اکنون مانند گذشته نیست و ایران از هر زمان دیگری در بخش نظامی قوی تر است و در صورت حماقت دشمنان این انقلاب ملت ما با هر دین و مذهبی که باشد در مقابل آن ها می ایستد و به سبب همین مقاومت است که امروز ایران در دنیا اعتبار دیگری دارد.

در پایان این مراسم از نمایندگان انجمن آشوریان تهران ، انجمن ارامنه ، زرتشتیان و کلیمیان تقدیر شد.