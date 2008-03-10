تغییر الگوی مصرف و روش زندگی بر ترافیک هم تاثیر گذار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در نشست نقد عملکرد 86 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، خاطرنشان کرد: مسئله ترافیک به شدت با سبک زندگی شهروندان در ارتباط است و بدین منظور باید بررسی بیشتری بر روی این مسئله انجام بگیرد.

عضو شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: غالب اعضای شورای شهر از فعالیت ها ، روند انجام پروژه ها و مدیریت حمل و نقل عمومی در شهر تهران رضایت دارند که این مسئله نشان دهنده عملکرد مطلوب معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال جاری است.

وی حلقه مفقوده در بسیاری از مشکلات جامعه رامسائل اجتماعی دانست و افزود: پیوست اجتماعی و توجه به آن می تواند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها بر این اساس می تواند جلوی بسیاری از اضافه کاریها را بگیرد.

طلایی تصریح کرد: نوع ، میزان و الگوی سفر و همچنین نوع وسیله نقلیه از مسائلی است که در هر سبک زندگی متغیر است و از آن متاثر خواهد بود.