باشگاه فرهنگی و ورزشی راه آهن نیشابور راه اندازی شد

رئیس باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از آنجا که شهرستان نیشابور در عرصه فعالیت های کوهنوردی و سنگنوردی دارای قهرمانان برتر کشور است و جوانان و اقشار مختلف مردم این شهر با حضور در میادین مختلف ورزشی طی سال های گذشته توانسته اند سکان دار تربیت بدنی خراسان بزرگ باشند، باشگاه راه آهن کشور نمایندگی مستقل خود را در این شهر راه اندازی کرد.

ایوب امین الرعایا گفت: غلامحسین مظفری نماینده نیشابور درمجلس شورای اسلامی موفق شد با رایزنی های خود با مسئولان راه آهن کشور و مدیر عامل باشگاه، موافقت آنها را برای تاسیس این باشگاه در نیشابور دریافت نماید.

وی اظهار داشت: ما امیدواریم بتوانیم با مساعدت همه خادمان عرصه ورزش نیشابور در رشته های کوهنوردی و صخره نوردی، تیم های پرقدرتی را جهت حضور در عرصه ورزش کشور آماده نماییم.

وی همچنین گفت: در پی برگزاری مسابقات قهرمانی استانی که تیم راه آهن نیشابور به مسابقات بین المللی فجر در استان هرمزگان اعزام شد در بخش سختی مسیر غلامعلی برات زاده از باشگاه راه آهن نیشابور موفق به کسب مقام اول کشوری و سوم بین المللی شد.

ایوب امین الرعایا افزود: غلامعلی برات زاده پس از کسب این مقام موفق به حضور در تیم ملی جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در مسابقات آسیایی شد.

وی گفت: حمید رضا توزنده جانی در بخش سرعت پس از کسب مقام دوم کشور و چهارم بین المللی موفق به حضور در تیم ملی شد.