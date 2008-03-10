آمار تخلفات ساختمانی در مناطق 22 گانه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس صباح الدین متقی ، مدیر کل اجرایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران، با ارائه گزارشی از آمار تخلفات ساخت و سازدر سال 86 ، گفت : آمارگرایش به تخلفات ساختمانی درحوزه ماده 100و در مقایسه سال گذشته با امسال نشان می دهد که در سال 85 ، 2385 رای مربوط به تخلفات در حد تراکم مسکونی صادر شده است که این آمار با 10 درصد کاهش در سال 86 به 2140 رای رسیده است .

وی افزود : تخلفات مربوط به مازاد تراکم مسکونی نسبت به سال گذشته یک درصد و تخلفات در بخش تغییر کاربری 4 درصد کاهش داشته است .

متقی با بیان مقایسه آماری تخلفات ساختمانی با در نظر گرفتن متراژ ساخت و سازها ، اظهار کرد : در مقایسه تخلفات ساختمانی امسال با سال گذشته و با در نظر گرفتن متراژتخلفات ساختمانی، ساخت و سازهایی که در حد تراکم مسکونی تخلف داشته اند ، 12 درصد کاهش ، در بخش تخلفات مربوط به مازاد بر تراکم مسکونی 6 درصد کاهش و تخلفات مربوط به تغییر کاربری 13 درصد کاهش داشته است .

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران در ادامه با اشاره به این که بسیاری از پرونده های سال های گذشته که به صورت راکد در مناطق وجود داشت ، امسال به جریان افتادند ، گفت : با به جریان افتادن پرونده های راکد که بعضی از سال 76 در مناطق راکد بودند ، پرونده های ارجاعی از 15 هزار و 652 پرونده در سال 85 به 16 هزار و 17 پرونده در سال 86 افزایش یافت .

وی افزود : هم چنین در سال 85 ، برای 17 هزار و 179 پرونده رای صادر شده بود که این آمار در سال جاری به 14 هزار و 388 رای رسید .

متقی ، با تفکیک نوع تخلفات در مناطق 22 گانه ، خاطر نشان کرد : منطقه 4 بیشترین تخلفات و منطقه 7 کم ترین تخلف را در حد تراکم مسکونی ، منطقه 1 بیشترین و منطقه 11 کم ترین تخلفات مازاد بر تراکم مسکونی ، منطقه 6 بیشترین و منطقه 10 کم ترین تخلفات را به لحاظ ساخت و ساز های تجاری و اداری و در بخش تخلفات کسری پارکینگ منطقه 20 بالاترین و منطقه 11 پایین ترین آمار را به خود اختصاص داده اند .

وی در ادامه اظهار کرد : سال گذشته بسیار تلاش شد تا اطلاعات و مباحث ماده 100 و تبعات و ناهنجاری های تخلفات را بیشتر را برای درون سازمان روشن کرده و براساس تاکید شهردار تهران مبنی بر این که تحت هیچ شرایطی نباید خلافی صورت بگیرد ، شهرداری منبع درآمد نامطلوب نداشته باشد .

متقی افزود : به دنبال راهکارهایی برای ایجاد منابع درآمد پایدار سالم هستیم و در این راستا اقداماتی در حال انجام است .

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 ، با اشاره به فرهنگ سازی در این زمینه و انجام فعالیت های برون سازمانی برای ایجاد بستر کاهش تخلفات ساختمانی ، گفت : در صورتی که به موقع از تخلفات ساختمانی جلوگیری شود و با پرونده های متخلفان با قاطعیت برخورد شود به طوری که توجیه اقتصادی برای متخلف حرفه ای وجود نداشته باشد ، روند کاهش تخلفات ادامه خواهد داشت .

به گفته وی اقدامات انجام شده در دو سال اخیر موجب کاهش 20 درصدی تخلفات ساختمانی در سال 86 شده است و چنانچه مسئولان بتوانند شرایط ایجاد تعاونی های دولتی را فراهم کنند ، شاهد کاهش متوالی تخلفات ساختمانی خواهیم بود.