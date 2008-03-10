لیست جبهه متحد اصولگرایان در استان اردبیل نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل در لیست نهایی ائتلاف جبهه متحد اصولگرایان استان و در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین جواد صبور، حسن نوعی اقدم و قاسم محمدی و در حوزه انتخابیه پارس آباد - بیله سوار سلیمان فهیمی به عنوان نفرات نهایی این ائتلاف معرفی شده اند.

همچنین در حوزه انتخابیه گرمی، ولی اسماعیلی و ابراهیم نیک فام و در حوزه انتخابیه مشگین شهر ولی ملکی در قالب جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات شرکت خواهند کرد.

این ائتلاف در حوزه انتخابیه خلخال - کوثر گزینه ای برای حضور در لیست نهایی مطرح نکرده است.

