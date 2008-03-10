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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

لیست جبهه متحد اصولگرایان در استان اردبیل نهایی شد

لیست جبهه متحد اصولگرایان در استان اردبیل نهایی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: لیست نهایی ائتلاف جبهه متحد اصولگرایان در استان اردبیل برای حضور در انتخابات مجلس هشتم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل در لیست نهایی ائتلاف جبهه متحد اصولگرایان استان و در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین جواد صبور، حسن نوعی اقدم و قاسم محمدی و در حوزه انتخابیه پارس آباد - بیله سوار سلیمان فهیمی به عنوان نفرات نهایی این ائتلاف معرفی شده اند.

همچنین در حوزه انتخابیه گرمی، ولی اسماعیلی و ابراهیم نیک فام و در حوزه انتخابیه مشگین شهر ولی ملکی در قالب جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات شرکت خواهند کرد.

این ائتلاف در حوزه انتخابیه خلخال - کوثر گزینه ای برای حضور در لیست نهایی مطرح نکرده است.

کد مطلب 652209

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