اکوتوریسم در کشور نیازمند توجه بیشتر است

آرش کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی ازموضوعات مهم دربرنامه ریزی کلان گردشگری کشور توجه علمی به اکوتوریسم است و امروزه این موضوع به یکی از مدلهای مورد بحث درمجامع بین المللی تبدیل شده است.

وی افزود: ایران با دارا بودن ظرفیتها، منابع و تنوع زیستی بی نظیراهتمام جدی به بحث طبیعتگردی را به مسئولان امر گوشزد می کند .

کوشا خاطر نشان کرد: کمیته ملی طبیعت گردی با همکاری وزارت کشاورزی، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و سازمان محیط زیست در حال تدوین پیش نویس طرح جامع مدیریت و توسعه اکوتوریسم کشورو تقدیم آن به هیئت دولت است.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی یادآور شد: در این سند با استراتژیهای مختلف موضوع چگونگی مدیریت اکوتوریسم کشور مورد بحث واقع شده است وبه موضوع اقتصاد ملی با توجه به صنعت گردشگری ونقش حضور آن درعرصه اشتغالزایی و استفاده ازظرفیتهای آن در ایجاد فرصتهای شغلی پرداخته شده است.