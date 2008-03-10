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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

اکوتوریسم در کشور نیازمند توجه بیشتر است

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته ملی طبیعت گردی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور با توجه علمی به اکوتوریسم ضروری به نظر می رسداز این رو این کمیته سند ملی گردشگری را در دست تدوین دارد.

آرش کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی ازموضوعات مهم دربرنامه ریزی کلان گردشگری کشور توجه علمی به اکوتوریسم است و امروزه این موضوع به یکی از مدلهای مورد بحث درمجامع بین المللی تبدیل شده است.

وی افزود: ایران با دارا بودن ظرفیتها، منابع و تنوع زیستی بی نظیراهتمام جدی به بحث طبیعتگردی را به مسئولان امر گوشزد می کند .

کوشا خاطر نشان کرد: کمیته ملی طبیعت گردی با همکاری وزارت کشاورزی، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و سازمان محیط زیست در حال تدوین پیش نویس طرح جامع مدیریت و توسعه اکوتوریسم کشورو تقدیم آن به هیئت دولت است.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی یادآور شد: در این سند با استراتژیهای مختلف موضوع چگونگی مدیریت اکوتوریسم کشور مورد بحث واقع شده است وبه موضوع اقتصاد ملی با توجه به صنعت گردشگری ونقش حضور آن درعرصه اشتغالزایی و استفاده ازظرفیتهای آن در ایجاد فرصتهای شغلی پرداخته شده است.

کد مطلب 652210

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