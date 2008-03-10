70 درصد پذیرش سوانح در مشهد مربوط به بیمارستان امدادی است

دکتر حسن خدا پرست ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مشکل اولیه این بیمارستان در برخورد با مصدوم و از دست دادن زمان است که این امر موجب کاهش خدمات رسانی سریع و دقیق می شود.

وی در خصوص تغییرات صورت گرفته در این بیمارستان از یک سال و نیم گذشته تا کنون اظهار داشت: تغییرات در تجهیزات، بازسازی ساختمان فرسوده و دکوراسیون صورت گرفته که شامل نصب شیشه دو جداره در برقی سیستم تلفن گویا و قرار دادن وسایل رفاهی در اتاق بیماران بوده است.

وی با اشاره به استانداردهای جهانی و کشوری عنوان کرد: ما با محدودیت منابع روبرو هستیم ولی در بعد رضایت مندی در بین مرجوعین از سطح مطلوبی برخورداریم.

وی گفت: ICU بیمارستان به 199 تخت نیاز دارد که فقط 46 تخت ارائه خدمات می دهد.

همچنین دکتر علی بیرجندی نژاد رئیس بیمارستن آموزشی سوانح شهید کامیاب نیز گفت: با توجه به ارائه خدمات پزشکی، پرستاری به بیماران شرق کشور این بیمارستان با سایر بیمارستهای شهر متفاوت است زیرا فشار و تراکم کاری زیادی دارد و دیدگاه های منفی نسبت به این بیمارستان به وجود آمده که باید رفع شود.

وی در خصوص کسری بودجه این بیمارستان در سال جاری گفت: کسری بودجه تخصیص یافته در سال جاری 500 میلیون تومان بوده است که با توسعه کادر و افزایش کیفیت شاهد افزایش این کسری خواهیم بود.

بیرجندی نژاد افزود: با توجه به ارائه خدمات بالای بیمارستان کمبودهایی نظیر عدم وجود جراح توراکس، دستگاه MRI، آنژیوگرافی و پرسنل مشاهده می شود.

وی اظهار داشت: در برخی اقدامات بیمارستان نظیر خرید وسایل پزشکی و احداث مهمانسرا خیرین حضور چشمگیری داشته اند.