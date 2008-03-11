شناسایی ویروسی با قابلیت کشندگی تومورهای سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه یل در آمریکا دریافته اند ویروسی وجود دارد که به خانواده ای مشابه ویروس هاری تعلق دارد و به گونه ای موثر شکل متجاوزی از سرطان مغزی در موشهای آزمایشگاهی را از بین می برد.

تیم تحقیقاتی این پروژه با استفاده از تکنیک تصویربرداری لیزری گذشت زمان، ویروسی ورم دهان را مشاهده کردند که به سرعت در تومورهای مغزی خانه می کند.

آنها در ادامه متوجه شدند این ویروس با مکانیسمی انتخابی، سلولهای سرطانی که در مسیرش قرار دارند را از بین می برد. مزیت استفاده از این ویروس در این است که هیچ آسیبی نیز به سلولهای سالم بدن وارد نمی شود.

به گفته محققان این پروژه، این ویروس قادر است تا به صورت خودکار تکثیر شده و خطوط دفاعی ثانویه تولید کند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، محققان می گویند تومور سرطانی وضعیت دگردیسی دارد و از این رو جراحان نمی توانند به راحتی آن را از بین ببرند. اما ویروس قادر به انجام این کار است.