راههای گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و اندونزی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی، محمد رضا رمضانی دبیر کل اتاق تعاون در این نشست حجم مبادلات تجاری میان ایران و اندونزی را اندک دانست و گفت: با توجه به ارتباطات دیرینه میان دو کشور و مشترکات فرهنگی سیاسی ومذهبی میان ایران و اندونزی انتظار می رود حجم این مبادلات بیش از گذشته افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه بخش تعاون ایران علاقمند است که همکاریهای متقابل میان دو کشور افزایش یابد، خاطرنشان کرد: حمایت جدی از سرمایه گذاری طرفین و مبادله تجارب علمی و فنی ، تشویق و حمایت از برگزاری نشستهای مشترک می تواند بستر ساز همکای بیشتر اقتصادی ، بازارگانی وتجارب میان دو کشور باشد.

دبیر کل اتاق تعاون با ذکر اینکه شبکه گسترده تعاون آماده انتقال تجربیات و توانمندیهای این بخش به کشور اندونزوی است، گفت: بخش تعاون ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی ، آبزیان وکشاورزی ، صنایع و معادن صاحب تجربه و توانمندیهای چشمگیر است که در این خصوص از هر گونه کمک و مساعدت به تعاونیهای اندونزی مضایقه ای نخواهد کرد.

در این دیدار " آدی سسو نو" رئیس شورای مرکزی تعاونیهای اندونزی با اظهار خشنودی از اینکه از طریق اتاق تعاون با شبکه توانمند بخش تعاون کشور ایران آشنا شده است ، گفت: اغلب تعاونیهای کشور اندونزی در زمنیه های مختلف فعال هستند و ما علاقمندیم از تجربیات تعاونیهای ایران در بخش بازرگانی و تجارت بهره مند شویم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اندونزی در پی تقویت روابط منسجم و قوی با دولت ایران و همچنین اتاق تعاون است و در این زمینه علاقمند است به منظور گسترش فعالیتهای تجاری و بازرگانی بیشتر میان ایران و اندونزی کمیته مشترک اقتصادی تشکیل دهد.

گفتنی است، این هیئت اقتصادی در طول اقامت در ایران از برخی تعاونیهای کشورمان بازدید خواهند داشت.