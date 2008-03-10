تاریخ اعطاء جوایز انجمن بازیگران آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد نامزدهای پانزدهمین جوایز سالانه SAG‌ روز 18 دسامبر در سیلوراسکرین تیه‌تر هالیوود اعلام و مراسم اعطاء جوایز انجمن روز 25 ژانویه 2009 در در تالار شراین لس آنجلس برگزار می‌شود. اعضاء انجمن تا 16 دسامبر فرصت دارند برگه‌های رای‌گیری را ارسال کنند.

در چهاردهمین جوایز سالانه انجمن بازیگران جوایز بهترین گروه بازیگری به فیلم "پیرمردها کشوری ندارند" جوئل و ایتن کوئن رسید و خاویر باردم بازیگر اسپانیایی جایزه بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را برد. دانیل دی ـ لوئیس برای فیلم "خون بپا می‌شود" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد و جولی کریستی جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم "دور از او" از آن خود کرد.

جوایز انجمن بازیگران آمریکا شاخصی بسیار مهم برای جوایز اسکار است، چرا که SAG بیشترین عضو را میان شش هزار رای‌دهنده آکادمی علوم و هنرهای سینمایی دارد. از این رو اعطاء جایزه اصلی این انجمن به یک فیلم احتمال موفقیت آن را در مراسم اسکار بالا می‌برد.