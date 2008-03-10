به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد امور سینمایی کانون از تمام فیلمنامهنویسان حوزه کودک و نوجوان دعوت میکند آثار بلند و کوتاه خود را در این مسابقه شرکت دهند. هدف از این مسابقه شناسایی استعدادهای نوپا و بهرهگیری از اندیشههای ژرف و نوآورانه فیلمنامهنویسان در تولید آثار مربوط به کودکان و نوجوانان است.
هر فیلمنامهنویس میتواند دو فیلمنامه خود را همراه با فرم درخواست شرکت در مسابقه در سه نسخه تا 31 خرداد 87 به دبیرخانه مسابقه در تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، شماره 24، کد پستی 1511647416، امور سینمایی کانون ارسال کند. نوشتن چکیده داستان در صفحه اول فیلمنامه ضروری است و هیچ فیلمی نباید بر اساس این فیلمنامهها ساخته شده باشد.
گروه گزینش تعدادی از فیلمنامهها را انتخاب و به گروه داوری معرفی میکند. برای پنج برگزیده نهایی این مسابقه جایزه نقدی در نظر گرفته شده و آثار برگزیده در کتابی منتشر خواهد شد. جایزه بهترین فیلمنامه بلند 50 میلیون ریال، فیلمنامه برگزیده 15 میلیون ریال، بهترین فیلمنامه مستند و داستانی 10 میلیون ریال و بهترین فیلمنامه پویانمایی هفت میلیون ریال است.
امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تعدادی از آثار مناسب برای تولید را از میان فیلمنامههای ارسال شده انتخاب و آنها را با توافق فیلمنامهنویس برای تولید خریداری خواهد کرد. فرم درخواست شرکت در دومین مسابقه فیلمنامهنویسی کانون در پایگاه اینترنتی www.kanoonparvaresh.com قابل دریافت است.
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