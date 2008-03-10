دو عضو AFC نامزد تقدیر ویژه فیفا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، به غیر از این دو نفر که بدلیل تلاش هایشان در توسعه فوتبال در آسیا به فیفا معرفی شدند، کنفدراسیون فوتبال آسیا نام مرحوم عبدالله الدبال عضو پیشین کمیته اجرایی را نیز برای ادای احترام و قدردانی ویژه به فیفا معرفی کرد.

الدبال که پست های کلیدی فوتبال در عربستان را در دست داشت در فیفا و AFC نیز اعتبار خاصی کسب کرد و با حضور در دو کمیته سازماندهی جام های جهانی 2002 و 2006 نقشی کلیدی ایفا کرد.

فرناندو مانیلا که در سال 1979 جوانترین رئیس فدراسیون تاریخ فدراسیون فوتبال سری لانکا شد در سالهای 1979 تا 1982 ، 1990 تا 1994 و 1994 تا 98 عضو کمیته اجرایی بود و از سال 1998 نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شد.

ژانگ 56 ساله نیز که از سال 1978 در سمت های مختلف در مدیریت فوتبال فعال بوده از سال 1997 نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال چین شد.

در سال 1996 فارق بوزو سوری از سوی فیفا به دلیل تلاش هایش در داوری تقدیر شد و هنری فوک رئیس فدراسیون فوتبال هنک گنگ و سابورو کاوابوچی رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن در سال های 1998 و 2006 به این مقام رسیدند. تماشاگران ژاپن و کره نیز با حمایت هایی که از تیم های ملی شان در جام جهانی 2002 کردند از دیگر آسیایی هایی بودند که از سوی فیفا تقدیر شدند.

لیست برندگان فیفا در جلسه کمیته اجرایی در روز 14 مارچ نهایی می شود و از این نفرات در روز 30 می در پنجاه و هشتمین کنگره فیفا تقدیر به عمل خواهد آمد.