جشنواره های فرش استانی در تمامی استانها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دکتر مرتضی فرجی پیش از ظهر امروز در اولین جشنواره فرش سیستان و بلوچستان در تالار ملاصدرا دانشکده ادبیات وعلوم انسانی زاهدان با بیان مطالبی در خصوص جشنواره های فرش استانی افزود: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره ها به نمایش گذاشتن دستاوردهای فرش هر استان است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد هزینه فرش اختصاص به دستمزد و بیش از 25 درصد هم هزینه مواد اولیه است بافندگان فرش استان را به رعایت انتخاب مواد اولیه مرغوب، توجه به سلیقه و رضایت مداری مشتری و انتخاب طرحهای جذاب توصیه کرد.

ایرج حسن پور رئیس سازمان بازرگانی استان سیستان و بلوچستان در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف این جشنواره گفت: این جشنواره و نمایشگاه با هدف زمینه سازی ارتقاء منزلت شغلی قالیبافان و دست اندرکاران هنر و صنعت فرش دستباف، طرح راهکارهای مناسب با توسعه فرش دستباف از جنبه های مختلف تولید، تحقیقات، آموزش و تجارت و همچنین شناسایی پیشینه تاریخی، ابعاد و ویژگیهای منحصر به فرد آن جهت نسل جدید برگزار می شود.

حسن پور دیگر اهداف برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرش سیستان و بلوچستان را ایجاد فضای رقابتی سالم و زمینه سازی شکوفایی استعدادها وخلاقیت ها، برقراری ارتباط دست اندرکاران فرش با مسئولین استانی و کشوری، زمینه سازی انتشار و ترویج بافته ها و تبادل تجربیات بین دست اندرکاران و در معرض قرار افکار عمومی قراردادن توانمندی های فرش دستباف استان را عنوان کرد.

وی طول مدت برگزاری نمایشگاه را از امروز تا 27 اسفندماه جاری به مدت یک هفته وجشنواره را یکروزه اعلام کرد.

در این جشنواره یکروزه هنرمندان به اجرای موسیقی محلی و تئاتر پرداختند و در پایان از دست اندکاران صنعت فرش استان تجلیل به عمل آمد.

دومین نمایشگاه فرش سیستان و بلوچستان عصر امروز در زاهدان سه راه دانش ابتدای بلوار شهید قلمبر افتتاح می شود.