مبادلات اقتصادی و جهانگردی ایران و آلمان گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس دپارتمان صنعت جهانگردی دولت فدرال آلمان به همراه هیئتی مرکب از نمایندگان اقتصادی و مسئولین توسعه روابط بین الملل کشور آلمان از غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه گردشگری ITB بازدید کردند.

این هیئت به دعوت سفارت ایران در آلمان ازغرفه ایران بازدید کرده و در ملاقاتی با "محمد حسین برزین"، مسئول ستاد تبلیغات و نمایشگاه‌ها بر توسعه تبلیغات و روابط بین دو کشور آلمان و جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

"ارنست هینسکن" رئیس دپارتمان توریسم دولت فدرال که نماینده صدراعظم آلمان نیز هست، ضمن ابراز شگفتی خود از غرفه زیبای ایران که نماد یکی از کاخ‌های هخامنشی را به نمایش گذاشته است ، حضور مسئولین بلند پایه وزارت اقتصادی و گردشگری آلمان در غرفه ایران را بیانگر اهمیت روابط دو کشور دانست و گفت: ایران و آلمان دارای زمینه‌ها و مشترکات تاریخی فرهنگی زیادی برای توسعه روابط هستند و جهانگردی می‌تواند بستر مناسبی برای دیدارهای متقابل دو طرف و تقویت روابط به وجود آورد.

محمد حسین برزین نیز حضور وسیع شرکت‌های سیاحتی و گردشگری در نمایشگاه آلمان و برگزاری مراسم شب ایرانی را نشانه عزم جدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر توسعه روابط با دنیا، به خصوص دولت و مردم آلمان ارزیابی کرد.

مسئول ستاد تبلیغات و نمایشگاه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران آلمانی در ایران و جزیره کیش ، تاکید کرد: علیرغم تبلیغات مغرضانه از سوی بعضی از کشورها، امروز شاهد حضور فعال بخش خصوصی آلمان در حوزه جهانگردی ایران هستیم.

وی افزود: از جمله سیاست‌های مهم دولت نهم توسعه زیرساخت‌های جهانگردی است که به همین دلیل در سایه چشم انداز 20 ساله گردشگری، از هر گونه حضور سرمایه‌گذاران و علاقمندان به توسعه صنعت گردشگری در ایران استقبال می‌شود .

هم چنین خانم هانس، مدیرعامل نمایشگاه جهانگردی برلین نیز در جریان بازدید از غرفه ایران، این غرفه را از بهترین غرفه‌های نمایشگاه ارزیابی کرد و آمادگی خود را برای هرگونه حمایت و مساعدت جهت حضور بخش خصوصی و غرفه داران ایران در نمایشگاه 2009 برلین اعلام کرد.

در پایان این دیدار محمد حسین برزین طی گفتگویی با تلویزیون آلمان به پرسش های خبرنگاران این شبکه در خصوص برنامه‌های ایران برای توسعه جهانگردی پاسخ گفت.