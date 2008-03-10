توزیع هر گونه کالا بین مردم در آستانه انتخابات تکذیب می شود

نصرالله گنجعلیخانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی شایعه در خصوص توزیع مواد غذایی وکالای دیگر بین مردم مناطق محروم شدت می گیرد که برای رفع شبه از یک ماه به شروع تبلیغات از توزیع بن های کمیته امداد در بین مددجویان جلوگیری شده است ضمن اینکه اساسا کمیته امداد، قبل از انتخابات نیز کالا توزیع نمی کرد و مددجویان از طریق بنهای مخصوص کمیته امداد و معرفی آنان به فروشگاههای زنجیره ای تحت پوشش قرار می گرفتند.

وی با اشاره به کمکهای مردم در روز نیکوکاری تصریح کرد: مردم خیر شهر کرمان در روز نیکوکاری 130میلیون ریال کمک نقدی و 270 میلیون ریال هدایای غیر نقدی شامل اقلام گوناگون مورد نیاز محرومان اهداء کرده اند.

وی گفت: این اقلام در زمان مشخص بین مردم محروم و مستمند توزیع می شود.

گنجعلیخانی در زمینه نامه های ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: تعداد زیادی از این نامه ها برای رسیدگی به کمیته امداد معرفی شده است که در همین زمینه تاکنون 462 هزار نامه مورد بررسی قرار گرفته و به متقاضیان دریافت وام نیز مبلغ 185 میلیارد ریال وام بلاعوض پرداخت شده است.